Элементарный омлет в лаваше для завтрака: готовится 15 минут

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Элементарный омлет в лаваше для завтрака: готовится 15 минут

Если вы хотите сделать омлет сытным и питательным – приготовьте его в лаваше. Всего 15 минут в духовке – и вы получите отличное блюдо, которое добавит энергию на весь день. В составе много сезонных овощей и сыра.

Идея приготовления омлета в лаваше опубликована на странице фитнес-тренера Дарьи с ником mandarino4ka.fit в Instagram. Для основы можно выбрать обычный лаваш или тортилью.

Элементарный омлет в лаваше для завтрака: готовится 15 минут

Ингредиенты:

  • цельнозерновой лаваш или тортилья
  • шпинат или микс зелени по вашему вкусу
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  • овощи, которые есть в холодильнике: чери/брокколи/сладкий перец
  • 2 яйца
  • 2 ст.л. кефира или молока
  • 30 г твердого сыра (я люблю сулугуни или моцареллу)

Способ приготовления:

Элементарный омлет в лаваше для завтрака: готовится 15 минут

1. Смазать форму для выпечки небольшим количеством оливкового или другого масла, выложить лаваш (размер лаваша должен быть немного больше самой формы).

2. Выложить овощи на лаваш.

Элементарный омлет в лаваше для завтрака: готовится 15 минут

3. Взбить яйца, молоко или кефир до однородной смеси (можно немного добавить соды), посолить, поперчить.

Элементарный омлет в лаваше для завтрака: готовится 15 минут

4. Вылить смесь сверху на овощи.

Элементарный омлет в лаваше для завтрака: готовится 15 минут

5. Натереть сыр.

6. Отправить в предварительно разогретую духовку на 15 минут при температуре 180 градусов.

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