Если вы хотите сделать омлет сытным и питательным – приготовьте его в лаваше. Всего 15 минут в духовке – и вы получите отличное блюдо, которое добавит энергию на весь день. В составе много сезонных овощей и сыра.

Идея приготовления омлета в лаваше опубликована на странице фитнес-тренера Дарьи с ником mandarino4ka.fit в Instagram. Для основы можно выбрать обычный лаваш или тортилью.

Ингредиенты:

цельнозерновой лаваш или тортилья

шпинат или микс зелени по вашему вкусу

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овощи, которые есть в холодильнике: чери/брокколи/сладкий перец

2 яйца

2 ст.л. кефира или молока

30 г твердого сыра (я люблю сулугуни или моцареллу)

Способ приготовления:

1. Смазать форму для выпечки небольшим количеством оливкового или другого масла, выложить лаваш (размер лаваша должен быть немного больше самой формы).

2. Выложить овощи на лаваш.

3. Взбить яйца, молоко или кефир до однородной смеси (можно немного добавить соды), посолить, поперчить.

4. Вылить смесь сверху на овощи.

5. Натереть сыр.

6. Отправить в предварительно разогретую духовку на 15 минут при температуре 180 градусов.

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