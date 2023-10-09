Осень – период уютных вечеров, которые пахнут травяным чаем и пирогами. Будет очень удачной идеей для начинки в выпечку выбрать сливы. Плоды сейчас очень сладкие и сочные, имеют приятную кислинку и легкий сладкий вкус.

Идея приготовления открытого сливового пирога опубликована на кулинарной странице tastystories.feed в Instagram. Фрукты нужно просто разрезать и выложить на тесто.

Ингредиенты для теста:

мука – ориентировочно 600 г

разрыхлитель – 10 г

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маргарин или масло – 200 г

сахар – 1 стакан (200 г)

сметана – 1 стакан

желток – 4 шт.

Ингредиенты для начинки:

сливы – 1 - 1,5 кг

белки – 4 шт

сахар – 1 стакан (200 г)

Способ приготовления:

1. Желтки растираем с сахаром, добавляем сметану.

2. Маргарин мелко нарезаем ножом и добавляем в желтки.

3. Добавляем муку с разрыхлителем.

4. Тесто должно быть мягким. Может прилипать к рукам – в таком случае добавляем еще немного муки.

5. Смазываем противень маслом и немного посыпаем мукой или выкладываем на пергамент.

6. Выкладываем тесто на противень.

7. Сливы режем пополам и выкладываем на тесто срединкой вверх.

8. Разогреваем духовой шкаф до температуры 180 градусов на 10 минут.

9. Затем убавляем градус до 150 и выпекаем 30 минут.

10. Взбиваем 4 белка с сахаром до стоячих пиков.

11. Выливаем на сливы и в духовку на 160 градусов еще на 10-15 минут.

12. Достаем и оставляем немного остыть.

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