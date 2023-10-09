Элементарный открытый пирог со сливами: просто тает во рту
Осень – период уютных вечеров, которые пахнут травяным чаем и пирогами. Будет очень удачной идеей для начинки в выпечку выбрать сливы. Плоды сейчас очень сладкие и сочные, имеют приятную кислинку и легкий сладкий вкус.
Идея приготовления открытого сливового пирога опубликована на кулинарной странице tastystories.feed в Instagram. Фрукты нужно просто разрезать и выложить на тесто.
Ингредиенты для теста:
- мука – ориентировочно 600 г
- разрыхлитель – 10 г
- маргарин или масло – 200 г
- сахар – 1 стакан (200 г)
- сметана – 1 стакан
- желток – 4 шт.
Ингредиенты для начинки:
- сливы – 1 - 1,5 кг
- белки – 4 шт
- сахар – 1 стакан (200 г)
Способ приготовления:
1. Желтки растираем с сахаром, добавляем сметану.
2. Маргарин мелко нарезаем ножом и добавляем в желтки.
3. Добавляем муку с разрыхлителем.
4. Тесто должно быть мягким. Может прилипать к рукам – в таком случае добавляем еще немного муки.
5. Смазываем противень маслом и немного посыпаем мукой или выкладываем на пергамент.
6. Выкладываем тесто на противень.
7. Сливы режем пополам и выкладываем на тесто срединкой вверх.
8. Разогреваем духовой шкаф до температуры 180 градусов на 10 минут.
9. Затем убавляем градус до 150 и выпекаем 30 минут.
10. Взбиваем 4 белка с сахаром до стоячих пиков.
11. Выливаем на сливы и в духовку на 160 градусов еще на 10-15 минут.
12. Достаем и оставляем немного остыть.
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