Элементарный открытый пирог со сливами: просто тает во рту

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
285
Элементарный открытый пирог со сливами: просто тает во рту

Осень – период уютных вечеров, которые пахнут травяным чаем и пирогами. Будет очень удачной идеей для начинки в выпечку выбрать сливы. Плоды сейчас очень сладкие и сочные, имеют приятную кислинку и легкий сладкий вкус.

Идея приготовления открытого сливового пирога опубликована на кулинарной странице tastystories.feed в Instagram. Фрукты нужно просто разрезать и выложить на тесто.

Элементарный открытый пирог со сливами: просто тает во рту

Ингредиенты для теста:

  • мука – ориентировочно 600 г
  • разрыхлитель – 10 г
Видео дня
  • маргарин или масло – 200 г
  • сахар – 1 стакан (200 г)
  • сметана – 1 стакан
  • желток – 4 шт.

Ингредиенты для начинки:

  • сливы – 1 - 1,5 кг
  • белки – 4 шт
  • сахар – 1 стакан (200 г)

Способ приготовления:

Элементарный открытый пирог со сливами: просто тает во рту

1. Желтки растираем с сахаром, добавляем сметану.

2. Маргарин мелко нарезаем ножом и добавляем в желтки.

3. Добавляем муку с разрыхлителем.

Элементарный открытый пирог со сливами: просто тает во рту

4. Тесто должно быть мягким. Может прилипать к рукам – в таком случае добавляем еще немного муки.

5. Смазываем противень маслом и немного посыпаем мукой или выкладываем на пергамент.

6. Выкладываем тесто на противень.

Элементарный открытый пирог со сливами: просто тает во рту

7. Сливы режем пополам и выкладываем на тесто срединкой вверх.

8. Разогреваем духовой шкаф до температуры 180 градусов на 10 минут.

9. Затем убавляем градус до 150 и выпекаем 30 минут.

Элементарный открытый пирог со сливами: просто тает во рту

10. Взбиваем 4 белка с сахаром до стоячих пиков.

11. Выливаем на сливы и в духовку на 160 градусов еще на 10-15 минут.

12. Достаем и оставляем немного остыть.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты