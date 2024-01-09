Из такого питательного и универсального продукта, как печень, можно сделать очень элементарный салат. Для него вам понадобится всего пять доступных ингредиентов. Кушанье идеально подходит и для праздничного стола, и просто для перекуса.

Идея приготовления элементарного салата с печенью опубликована на странице фудблогера Лилии с ником twins.mom.8 в Instagram. Выходит очень полезно, потому что заправляется блюдо сметаной.

Ингредиенты:

печень куриная или говяжья – 300 грамм

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лук – 2 средние

морковь – 1 средняя

соленые огурцы – 4-5 шт

сметана – 2-3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Печень готовим удобным способом (можно отварить, протушить, запечь).

2. Лук нарезаем (половинку разрезать на 3 части и измельчить).

3. Морковь трем на мелкую терку.

4. Обжариваем овощи на капле растительного масла до готовности.

5. Когда все остыло – печень и огурцы нарезаем соломкой, совмещаем с овощами и заправляем.

6. В оригинале салат заправляется майонезом. Детям можно сделать без огурца.

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