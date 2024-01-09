Элементарный печеночный салат со сметаной: понадобится всего 5 компонентов
Из такого питательного и универсального продукта, как печень, можно сделать очень элементарный салат. Для него вам понадобится всего пять доступных ингредиентов. Кушанье идеально подходит и для праздничного стола, и просто для перекуса.
Идея приготовления элементарного салата с печенью опубликована на странице фудблогера Лилии с ником twins.mom.8 в Instagram. Выходит очень полезно, потому что заправляется блюдо сметаной.
Ингредиенты:
- печень куриная или говяжья – 300 грамм
- лук – 2 средние
- морковь – 1 средняя
- соленые огурцы – 4-5 шт
- сметана – 2-3 ст.л.
Способ приготовления:
1. Печень готовим удобным способом (можно отварить, протушить, запечь).
2. Лук нарезаем (половинку разрезать на 3 части и измельчить).
3. Морковь трем на мелкую терку.
4. Обжариваем овощи на капле растительного масла до готовности.
5. Когда все остыло – печень и огурцы нарезаем соломкой, совмещаем с овощами и заправляем.
6. В оригинале салат заправляется майонезом. Детям можно сделать без огурца.
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