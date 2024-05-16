Элементарный пирог без замеса за полчаса: используйте тесто фило
Тесто фило – очень универсальный и простой в приготовлении продукт. Если у вас нет времени на вымешивание и длительное выпекание, фило – это именно то, что нужно. Можно сделать простой пирог с сыром и ветчиной. Получится очень сытно.
Идея приготовления пирога с ветчиной и сыром без замеса опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Все продукты очень бюджетные.
Ингредиенты:
- тесто фило – 1 пачка (10-12 листов)
- ветчина – 150 г
- бекон – 150 г
- сыр – 200 г
- сливочное масло – 50 г (или оливковое масло)
Ингредиенты для заливки:
- яйца – 2 шт.
- сливки – 200 мл. (или сметана)
- соль/специи/перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Тесто фило заранее достать из холодильника и оставить до размораживания.
2. Собрать каждый лист теста в гармошку и выложить в форму.
3. Если тесто пересохло – накрыть его влажным полотенцем и оставить на 20-30 минут.
4. В слои теста в произвольном порядке вставить ветчину/бекон/сыр.
5. Смазать тесто растопленным сливочным маслом или растительным маслом.
6. Для заливки смешать яйца, сливки и специи.
7. Залить пирог заливкой и отправить выпекаться в разогретую до 200 градусов духовку на 25-30 минут.
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