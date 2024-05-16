Элементарный пирог без замеса за полчаса: используйте тесто фило

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
189
Элементарный пирог без замеса за полчаса: используйте тесто фило

Тесто фило – очень универсальный и простой в приготовлении продукт. Если у вас нет времени на вымешивание и длительное выпекание, фило – это именно то, что нужно. Можно сделать простой пирог с сыром и ветчиной. Получится очень сытно.

Идея приготовления пирога с ветчиной и сыром без замеса опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Все продукты очень бюджетные.

Элементарный пирог без замеса за полчаса: используйте тесто фило

Ингредиенты:

  • тесто фило – 1 пачка (10-12 листов)
  • ветчина – 150 г
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  • бекон – 150 г
  • сыр – 200 г
  • сливочное масло – 50 г (или оливковое масло)

Ингредиенты для заливки:

  • яйца – 2 шт.
  • сливки – 200 мл. (или сметана)
  • соль/специи/перец – по вкусу

Способ приготовления:

Элементарный пирог без замеса за полчаса: используйте тесто фило

1. Тесто фило заранее достать из холодильника и оставить до размораживания.

2. Собрать каждый лист теста в гармошку и выложить в форму.

Элементарный пирог без замеса за полчаса: используйте тесто фило

3. Если тесто пересохло – накрыть его влажным полотенцем и оставить на 20-30 минут.

Элементарный пирог без замеса за полчаса: используйте тесто фило

4. В слои теста в произвольном порядке вставить ветчину/бекон/сыр.

Элементарный пирог без замеса за полчаса: используйте тесто фило

5. Смазать тесто растопленным сливочным маслом или растительным маслом.

Элементарный пирог без замеса за полчаса: используйте тесто фило

6. Для заливки смешать яйца, сливки и специи.

Элементарный пирог без замеса за полчаса: используйте тесто фило

7. Залить пирог заливкой и отправить выпекаться в разогретую до 200 градусов духовку на 25-30 минут.

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