Тесто фило – очень универсальный и простой в приготовлении продукт. Если у вас нет времени на вымешивание и длительное выпекание, фило – это именно то, что нужно. Можно сделать простой пирог с сыром и ветчиной. Получится очень сытно.

Идея приготовления пирога с ветчиной и сыром без замеса опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Все продукты очень бюджетные.

Ингредиенты:

тесто фило – 1 пачка (10-12 листов)

ветчина – 150 г

Видео дня

бекон – 150 г

сыр – 200 г

сливочное масло – 50 г (или оливковое масло)

Ингредиенты для заливки:

яйца – 2 шт.

сливки – 200 мл. (или сметана)

соль/специи/перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Тесто фило заранее достать из холодильника и оставить до размораживания.

2. Собрать каждый лист теста в гармошку и выложить в форму.

3. Если тесто пересохло – накрыть его влажным полотенцем и оставить на 20-30 минут.

4. В слои теста в произвольном порядке вставить ветчину/бекон/сыр.

5. Смазать тесто растопленным сливочным маслом или растительным маслом.

6. Для заливки смешать яйца, сливки и специи.

7. Залить пирог заливкой и отправить выпекаться в разогретую до 200 градусов духовку на 25-30 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: