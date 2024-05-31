Если у вас есть обычный лаваш – сытному обеду быть. И приготовите вы еду из такого основания очень быстро. Используйте куриное мясо и много сыра – получится вкусный пирог.

Идея приготовления элементарного пирога из лаваша для сытного обеда опубликована на странице fasting_marafon в Instagram. Запекается максимум 20 минут.

Ингредиенты:

лаваш – 200 г.

сыр твердый – 500 г.

куриное филе запеченное (или ветчина) – 300 г.

яйца куриные – 4 шт.

сметана – 2 ст. л.

соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

1. Смешать яйца со сметаной и специями.

2. Обвалять лаваш.

3. Слоями выложить в форму для запекания: лаваш, сыр, мясо.

4. Сверху посыпать тертым сыром.

5. Добавить оставшуюся заливку.

6. Отправить в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов.

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