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Элементарный пирог из лаваша для сытного обеда: готовится элементарно
Если у вас есть обычный лаваш – сытному обеду быть. И приготовите вы еду из такого основания очень быстро. Используйте куриное мясо и много сыра – получится вкусный пирог.
Идея приготовления элементарного пирога из лаваша для сытного обеда опубликована на странице fasting_marafon в Instagram. Запекается максимум 20 минут.
Ингредиенты:
- лаваш – 200 г.
- сыр твердый – 500 г.
- куриное филе запеченное (или ветчина) – 300 г.
- яйца куриные – 4 шт.
- сметана – 2 ст. л.
- соль, перец – по вкусу.
Способ приготовления:
1. Смешать яйца со сметаной и специями.
2. Обвалять лаваш.
3. Слоями выложить в форму для запекания: лаваш, сыр, мясо.
4. Сверху посыпать тертым сыром.
5. Добавить оставшуюся заливку.
6. Отправить в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов.
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