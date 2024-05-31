Элементарный пирог из лаваша для сытного обеда: готовится элементарно

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Элементарный пирог из лаваша для сытного обеда: готовится элементарно

Если у вас есть обычный лаваш – сытному обеду быть. И приготовите вы еду из такого основания очень быстро. Используйте куриное мясо и много сыра – получится вкусный пирог.

Идея приготовления элементарного пирога из лаваша для сытного обеда опубликована на странице fasting_marafon в Instagram. Запекается максимум 20 минут.

Элементарный пирог из лаваша для сытного обеда: готовится элементарно

Ингредиенты:

  • лаваш – 200 г.
  • сыр твердый – 500 г.
  • куриное филе запеченное (или ветчина) – 300 г.
  • яйца куриные – 4 шт.
  • сметана – 2 ст. л.
  • соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Элементарный пирог из лаваша для сытного обеда: готовится элементарно

1. Смешать яйца со сметаной и специями.

2. Обвалять лаваш.

Элементарный пирог из лаваша для сытного обеда: готовится элементарно

3. Слоями выложить в форму для запекания: лаваш, сыр, мясо.

Элементарный пирог из лаваша для сытного обеда: готовится элементарно

4. Сверху посыпать тертым сыром.

5. Добавить оставшуюся заливку.

Элементарный пирог из лаваша для сытного обеда: готовится элементарно

6. Отправить в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов.

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