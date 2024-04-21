Элементарный пирог из лаваша в духовке: из чего сделать начинку
Чтобы долго не вымешивать тесто для пирогов, можно использовать обычный лаваш. Он быстро запекается и отлично сочетается с любой начинкой. Очень вкусно получается с курицей, сыром и кукурузой.
Идея приготовления ленивого пирога из лаваша опубликована на странице суперфиналистки проекта "Мастер Шеф" Ольги Рябенко ( olga_riabenko_) в Instagram. Выглядит блюдо очень аппетитно.
Ингредиенты:
- лаваш – 200 г
- лук – 1 шт.
- сыр твердый – 200 г
- молоко – 150 мл.
- масло – 70 г
- яйца – 1 шт.
- сахар – 1 ч.л.
- соль, перец – по вкусу
- кукуруза консервированная – 1 банка
- куриное бедро без косточки или филе – 400 г
- зеленый лук
Способ приготовления:
1. Куриное мясо сварить и разобрать на волокна.
2. Лук порезать и обжарить.
3. Добавить в курицу.
4. Натереть сыр.
5. Порезать зеленый лук.
6. Молоко разогреть с маслом и смазать лаваш.
7. Выложить на лаваш сыр, куриное мясо с луком, кукурузу, зеленый лук и свернуть в рулет.
8. Форму для запекания смазать маслом.
9. Выложить в нее лаваш и хорошо прижать, чтобы лаваш разошелся по форме.
10. В молоко с оставшимся маслом добавить яйцо и сахар.
11. Все смешать и залить пирог.
12. Запекать 30 минут при температуре 200 градусов.
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