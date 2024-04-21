Чтобы долго не вымешивать тесто для пирогов, можно использовать обычный лаваш. Он быстро запекается и отлично сочетается с любой начинкой. Очень вкусно получается с курицей, сыром и кукурузой.

Идея приготовления ленивого пирога из лаваша опубликована на странице суперфиналистки проекта "Мастер Шеф" Ольги Рябенко ( olga_riabenko_) в Instagram. Выглядит блюдо очень аппетитно.

Ингредиенты:

лаваш – 200 г

лук – 1 шт.

сыр твердый – 200 г

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молоко – 150 мл.

масло – 70 г

яйца – 1 шт.

сахар – 1 ч.л.

соль, перец – по вкусу

кукуруза консервированная – 1 банка

куриное бедро без косточки или филе – 400 г

зеленый лук

Способ приготовления:

1. Куриное мясо сварить и разобрать на волокна.

2. Лук порезать и обжарить.

3. Добавить в курицу.

4. Натереть сыр.

5. Порезать зеленый лук.

6. Молоко разогреть с маслом и смазать лаваш.

7. Выложить на лаваш сыр, куриное мясо с луком, кукурузу, зеленый лук и свернуть в рулет.

8. Форму для запекания смазать маслом.

9. Выложить в нее лаваш и хорошо прижать, чтобы лаваш разошелся по форме.

10. В молоко с оставшимся маслом добавить яйцо и сахар.

11. Все смешать и залить пирог.

12. Запекать 30 минут при температуре 200 градусов.

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