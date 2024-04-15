Лаваш – это прекрасная основа для приготовления разнообразных блюд на скорую руку. К тому же, достаточно бюджетных и сытных. Вы можете сочетать этот продукт с сочным мясным фаршем, сыром и яичной заливкой – получится очень вкусный пирог для всей семьи.

Идея приготовления элементарного пирога из лаваша и фарша опубликована на странице marafon18_6 в Instagram. Запекается максимум 20 минут.

Ингредиенты:

лаваш тонкий – 3 листа

фарш из куриного филе (или другой) – 500 г

лук – 1 шт.

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масло – 2 ст. л.

паста томатно – 1 ст.л.

соль, специи – по вкусу

яйца куриные – 2 шт.

молоко 2.5% – 100 г

сыр твердый – 150 г

Способ приготовления:

1. Лук порезать кубиком, обжарить на масле.

2. Добавить томатную пасту и фарш.

3. Посолить, добавить любимые специи.

4. Довести под крышкой до готовности.

5. Фарш выложить на лаваш.

6. Завернуть в рулет.

7. Выложить в форму для запекания.

8. Отдельно смешать яйца, соль и молоко.

9. Добавить в рулеты, посыпать твердым сыром.

10. Отправить в разогретую духовку 15-20 минут при температуре 180 градусов.

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