Элементарный пирог из лаваша за считаные минуты: понадобится фарш и много сыра
Лаваш – это прекрасная основа для приготовления разнообразных блюд на скорую руку. К тому же, достаточно бюджетных и сытных. Вы можете сочетать этот продукт с сочным мясным фаршем, сыром и яичной заливкой – получится очень вкусный пирог для всей семьи.
Идея приготовления элементарного пирога из лаваша и фарша опубликована на странице marafon18_6 в Instagram. Запекается максимум 20 минут.
Ингредиенты:
- лаваш тонкий – 3 листа
- фарш из куриного филе (или другой) – 500 г
- лук – 1 шт.
- масло – 2 ст. л.
- паста томатно – 1 ст.л.
- соль, специи – по вкусу
- яйца куриные – 2 шт.
- молоко 2.5% – 100 г
- сыр твердый – 150 г
Способ приготовления:
1. Лук порезать кубиком, обжарить на масле.
2. Добавить томатную пасту и фарш.
3. Посолить, добавить любимые специи.
4. Довести под крышкой до готовности.
5. Фарш выложить на лаваш.
6. Завернуть в рулет.
7. Выложить в форму для запекания.
8. Отдельно смешать яйца, соль и молоко.
9. Добавить в рулеты, посыпать твердым сыром.
10. Отправить в разогретую духовку 15-20 минут при температуре 180 градусов.
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