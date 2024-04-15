Элементарный пирог из лаваша за считаные минуты: понадобится фарш и много сыра

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
45
Элементарный пирог из лаваша за считаные минуты: понадобится фарш и много сыра

Лаваш – это прекрасная основа для приготовления разнообразных блюд на скорую руку. К тому же, достаточно бюджетных и сытных. Вы можете сочетать этот продукт с сочным мясным фаршем, сыром и яичной заливкой – получится очень вкусный пирог для всей семьи.

Идея приготовления элементарного пирога из лаваша и фарша опубликована на странице marafon18_6 в Instagram. Запекается максимум 20 минут.

Элементарный пирог из лаваша за считаные минуты: понадобится фарш и много сыра

Ингредиенты:

  • лаваш тонкий – 3 листа
  • фарш из куриного филе (или другой) – 500 г
  • лук – 1 шт.
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  • масло – 2 ст. л.
  • паста томатно – 1 ст.л.
  • соль, специи – по вкусу
  • яйца куриные – 2 шт.
  • молоко 2.5% – 100 г
  • сыр твердый – 150 г

Способ приготовления:

Элементарный пирог из лаваша за считаные минуты: понадобится фарш и много сыра

1. Лук порезать кубиком, обжарить на масле.

2. Добавить томатную пасту и фарш.

Элементарный пирог из лаваша за считаные минуты: понадобится фарш и много сыра

3. Посолить, добавить любимые специи.

4. Довести под крышкой до готовности.

Элементарный пирог из лаваша за считаные минуты: понадобится фарш и много сыра

5. Фарш выложить на лаваш.

6. Завернуть в рулет.

Элементарный пирог из лаваша за считаные минуты: понадобится фарш и много сыра

7. Выложить в форму для запекания.

8. Отдельно смешать яйца, соль и молоко.

Элементарный пирог из лаваша за считаные минуты: понадобится фарш и много сыра

9. Добавить в рулеты, посыпать твердым сыром.

10. Отправить в разогретую духовку 15-20 минут при температуре 180 градусов.

Элементарный пирог из лаваша за считаные минуты: понадобится фарш и много сыра

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