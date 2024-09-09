Элементарный пирог из теста фило со сливами: как приготовить вкусный десерт
Если быстро нужно приготовить что-нибудь к чаю – идеальным решением будет использовать тесто фило. Вам не придется ничего вымешивать, что значительно экономит время. А для начинки отлично подойдут сезонные сливы.
Идея приготовления рыхлого сливового пирога из теста фило опубликована на странице фудблогера Наталии с ником nata.cooking в Instagram. Начинка получится очень сочной.
Ингредиенты:
- тесто фило – 7-9 листов
- сливочное масло – 30 г
- сливы
- миндальные хлопья (по желанию)
Ингредиенты для заливки:
- яйца – 3 шт.
- сметана – 300-350 г
- сахар (или 90 г сахара + 10 г ванильного сахара) – 100 г
Способ приготовления:
1. Тесто фило разморозить согласно инструкции на упаковке.
2. Отделить по одному листу.
3. Слегка смазать растопленным маслом и сложить в гармошку.
4. Форму для запекания, если она разъемная, доверху застелить силиконизированным пергаментом (если нет – смазать сливочным маслом) и переложить туда собранное тесто, формируя улитку.
5. В промежутках между щелками теста вставить кусочки слив.
6. Для заливки смешать яйца, сахар и сметану и перемешать до однородности.
7. Вылить заливку на пирог, посыпать миндальными хлопьями и поставить в разогретую духовку.
8. Выпекать при температуре 180 градусов 40-50 минут.
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