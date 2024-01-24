Элементарный пирог к чаю с замороженными вишнями: тесто получается очень хрустящим
Замороженные вишни, которые лежат в вашей морозилке еще с лета, следует использовать для приготовления элементарного пирога к чаю. Тесто выходит хрустящим, отлично сочетается с сочной начинкой. И выпекается быстро.
Идея приготовления пирога с замороженными вишнями опубликована на странице фудблогера Виктории Марченко (vika_marchenko__ ) в Instagram. Внутри не только ягодная, но и творожная начинка.
Ингредиенты:
- яйцо – 2 шт.
- сахар – 60 г
- щепотка соли
- мука – 250 г
- разрыхлитель – 5 г
- масло – 100 г
Способ приготовления:
1. Яйца перемешать с сахаром и щепоткой соли до однородности.
2. Просеянную муку с разрыхлителем перетереть с холодным маслом в крошку.
3. Соединить яичную смесь с крошкой и замесить тесто (массу нужно сделать однородной, долго ее вымешивать не нужно).
4. Выложить тесто в форму, формируя бортики, накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник.
Ингредиенты для творожной начинки:
- сыр филадельфия – 600 г
- сахарная пудра – 70 г
- ванильный сахар – 10 г
- яйцо – 2 шт.
- крахмал кукурузный – 15 г
Способ приготовления начинки:
1. Соединить все ингредиенты к однородной массе (хорошо это делать погружным блендером).
2. Вылить творожную начинку на охлажденное песочное основание и выпекать при температуре 175-180 градусов 35 минут (температура и время выпечки зависит от вашей духовки).
3. Готовый пирог немного охладить.
Ингредиенты для вишневой начинки:
- вишня замороженная без косточки – 500 г
- сахар – 70 г
- кукурузный крахмал – 15 г
Способ приготовления вишневой начинки:
1.Вишню поставить на огонь, чтобы пустила сок.
2. Сахар перемешать с крахмалом и всыпать в вишню, перемешать, проварить до загустения.
3. Охладить и выложить сверху на творожную начинку спеченного пирога.
4. Можно есть в холодном и теплом виде.
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