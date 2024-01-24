Замороженные вишни, которые лежат в вашей морозилке еще с лета, следует использовать для приготовления элементарного пирога к чаю. Тесто выходит хрустящим, отлично сочетается с сочной начинкой. И выпекается быстро.

Идея приготовления пирога с замороженными вишнями опубликована на странице фудблогера Виктории Марченко (vika_marchenko__ ) в Instagram. Внутри не только ягодная, но и творожная начинка.

Ингредиенты:

яйцо – 2 шт.

сахар – 60 г

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щепотка соли

мука – 250 г

разрыхлитель – 5 г

масло – 100 г

Способ приготовления:

1. Яйца перемешать с сахаром и щепоткой соли до однородности.

2. Просеянную муку с разрыхлителем перетереть с холодным маслом в крошку.

3. Соединить яичную смесь с крошкой и замесить тесто (массу нужно сделать однородной, долго ее вымешивать не нужно).

4. Выложить тесто в форму, формируя бортики, накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник.

Ингредиенты для творожной начинки:

сыр филадельфия – 600 г

сахарная пудра – 70 г

ванильный сахар – 10 г

яйцо – 2 шт.

крахмал кукурузный – 15 г

Способ приготовления начинки:

1. Соединить все ингредиенты к однородной массе (хорошо это делать погружным блендером).

2. Вылить творожную начинку на охлажденное песочное основание и выпекать при температуре 175-180 градусов 35 минут (температура и время выпечки зависит от вашей духовки).

3. Готовый пирог немного охладить.

Ингредиенты для вишневой начинки:

вишня замороженная без косточки – 500 г

сахар – 70 г

кукурузный крахмал – 15 г

Способ приготовления вишневой начинки:

1.Вишню поставить на огонь, чтобы пустила сок.

2. Сахар перемешать с крахмалом и всыпать в вишню, перемешать, проварить до загустения.

3. Охладить и выложить сверху на творожную начинку спеченного пирога.

4. Можно есть в холодном и теплом виде.

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