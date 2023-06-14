Клафути с вишней или черешней – традиционная французская выпечка. На вид это обычный сладкий пирог, который на вкус получается очень нежный и чем-то напоминает классическую запеканку. Такой десерт готовится елементарно.

Фудблогер Анастасия с ником nastya_yizha на своей странице в Instagram поделилась рецептом французского пирога клафути черешней.

Ингредиенты:

черешня – 500-600 г

сливочное масло – 30 г + 10-15 г для смазывания формы

сахар – 90 г + 20 г для посыпки формы

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молоко – 240 г

яйца – 4 шт

ванильный сахар – 10 г

цедра лимона

мука – 100 г

соль – щепотка

сахарная пудра для декора

Способ приготовления:

1. Сначала подготовить форму, а именно дно и бортики смазать сливочным маслом. Насыпать 20 г сахара и распределить по всей форме.

2. На дно выложить черешню.

3. Далее приготовить тесто. Для этого нужно к яйцам добавить сахар, ванильный сахар, щепотку соли, цедру лимона, молоко, растопленное сливочное масло. Все тщательно перемешать.

4. К полученной массе добавить муку, перемешать до однородности.

5. Готовое тесто вылить на черешню. Выпекать при температуре 180 градусов 45-50 минут.

6. Готовый пирог достать из духовки и дать остыть, посыпать сахарной пудрой. Приятного аппетита!

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