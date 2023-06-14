Элементарный пирог клафути с черешней: все смешали и готово
Клафути с вишней или черешней – традиционная французская выпечка. На вид это обычный сладкий пирог, который на вкус получается очень нежный и чем-то напоминает классическую запеканку. Такой десерт готовится елементарно.
Фудблогер Анастасия с ником nastya_yizha на своей странице в Instagram поделилась рецептом французского пирога клафути черешней.
Ингредиенты:
- черешня – 500-600 г
- сливочное масло – 30 г + 10-15 г для смазывания формы
- сахар – 90 г + 20 г для посыпки формы
- молоко – 240 г
- яйца – 4 шт
- ванильный сахар – 10 г
- цедра лимона
- мука – 100 г
- соль – щепотка
- сахарная пудра для декора
Способ приготовления:
1. Сначала подготовить форму, а именно дно и бортики смазать сливочным маслом. Насыпать 20 г сахара и распределить по всей форме.
2. На дно выложить черешню.
3. Далее приготовить тесто. Для этого нужно к яйцам добавить сахар, ванильный сахар, щепотку соли, цедру лимона, молоко, растопленное сливочное масло. Все тщательно перемешать.
4. К полученной массе добавить муку, перемешать до однородности.
5. Готовое тесто вылить на черешню. Выпекать при температуре 180 градусов 45-50 минут.
6. Готовый пирог достать из духовки и дать остыть, посыпать сахарной пудрой. Приятного аппетита!
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: