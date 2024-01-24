Если у вас есть фарш, а готовить из него котлеты нет времени – сделайте пирог. Тесто вымешивать не придется, потому что можно использовать фило. Оно отлично заворачивается и довольно быстро запекается.

Идея приготовления элементарного пирога с фаршем без раскатывания теста опубликована на странице фудблогера Виталины Воротнюк (vita_vorotniuk) в Instagram. Блюдо очень простое и сытное.

Ингредиенты:

тесто фило – 400 г

сливочное масло – 80 г

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яйца – 4 шт

кефир - 140 мл

Ингредиенты для начинки:

фарш – 500 г

лук – 1 шт

чеснок – 1 зубчик

петрушка – 5 г

сливочное масло – 20 г

чабрец – 0,5 ч.л.

паприка – 0,5 ч.л.

перец молотый – 0,5 ч.л.

мускатный орех – 0,25 ч.л.

соль

Способ приготовления:

1. Для начинки на сливочном масле обжарить лук до мягкости.

2. Выложить фарш и поджарить до румяного цвета.

3. Добавляем соль, перец, чеснок и другие специи. Накрыть крышкой.

4. Прогрейте на минимальном огне две минуты.

5. Дать фаршу остыть и добавить порезанную петрушку.

6. Растопить в микроволновке или на водяной бане сливочное масло.

7. Для заливки разбить яйца, добавить кефир комнатной температуры. Посолить. Перемешать.

8. Выкладываем листы теста фило на стол. Заранее нужно подготовить влажное полотенце, которым будете накрывать листы, с которыми не работаете. Потому что на воздухе листья высыхают и через две минуты становятся непригодными для приготовления.

9. Смазать первый лист растопленным сливочным маслом и выложить в форму для запекания. (Или можно сначала положить в форму, а затем – смазать).

10. Письма выложить крест-накрест. Каждый смазать сливочным маслом. Всего выложить 4 листа. Дальше высыпать половину фарша.

11. Листья фило положить на заливку, потом – словно немного отжать и положить на фарш.

12. Высыпать другую половину фарша. Накрыть его кончиками фило.

13. Смазать сливочным маслом.

14. Оставшиеся листы обрезать по диаметру формы. Накрыть ими пирог. Смазать маслом. Сверху вылить остаток заливки.

15. Отправить в разогретую духовку при температуре 190 градусов на 25-35 минут до румяной корочки.

16. После приготовления дать пирогу остыть и переложить на тарелку. По желанию подавать с зеленью.

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