Элементарный пирог с фаршем без раскатки теста: из чего приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
3 минуты
2,0 т.
Элементарный пирог с фаршем без раскатки теста: из чего приготовить

Если у вас есть фарш, а готовить из него котлеты нет времени – сделайте пирог. Тесто вымешивать не придется, потому что можно использовать фило. Оно отлично заворачивается и довольно быстро запекается.

Идея приготовления элементарного пирога с фаршем без раскатывания теста опубликована на странице фудблогера Виталины Воротнюк (vita_vorotniuk) в Instagram. Блюдо очень простое и сытное.

Элементарный пирог с фаршем без раскатки теста: из чего приготовить

Ингредиенты:

  • тесто фило – 400 г
  • сливочное масло – 80 г
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  • яйца – 4 шт
  • кефир - 140 мл

Ингредиенты для начинки:

  • фарш – 500 г
  • лук – 1 шт
  • чеснок – 1 зубчик
  • петрушка – 5 г
  • сливочное масло – 20 г
  • чабрец – 0,5 ч.л.
  • паприка – 0,5 ч.л.
  • перец молотый – 0,5 ч.л.
  • мускатный орех – 0,25 ч.л.
  • соль

Способ приготовления:

Элементарный пирог с фаршем без раскатки теста: из чего приготовить

1. Для начинки на сливочном масле обжарить лук до мягкости.

2. Выложить фарш и поджарить до румяного цвета.

3. Добавляем соль, перец, чеснок и другие специи. Накрыть крышкой.

Элементарный пирог с фаршем без раскатки теста: из чего приготовить

4. Прогрейте на минимальном огне две минуты.

5. Дать фаршу остыть и добавить порезанную петрушку.

6. Растопить в микроволновке или на водяной бане сливочное масло.

Элементарный пирог с фаршем без раскатки теста: из чего приготовить

7. Для заливки разбить яйца, добавить кефир комнатной температуры. Посолить. Перемешать.

8. Выкладываем листы теста фило на стол. Заранее нужно подготовить влажное полотенце, которым будете накрывать листы, с которыми не работаете. Потому что на воздухе листья высыхают и через две минуты становятся непригодными для приготовления.

9. Смазать первый лист растопленным сливочным маслом и выложить в форму для запекания. (Или можно сначала положить в форму, а затем – смазать).

Элементарный пирог с фаршем без раскатки теста: из чего приготовить

10. Письма выложить крест-накрест. Каждый смазать сливочным маслом. Всего выложить 4 листа. Дальше высыпать половину фарша.

11. Листья фило положить на заливку, потом – словно немного отжать и положить на фарш.

12. Высыпать другую половину фарша. Накрыть его кончиками фило.

13. Смазать сливочным маслом.

Элементарный пирог с фаршем без раскатки теста: из чего приготовить

14. Оставшиеся листы обрезать по диаметру формы. Накрыть ими пирог. Смазать маслом. Сверху вылить остаток заливки.

15. Отправить в разогретую духовку при температуре 190 градусов на 25-35 минут до румяной корочки.

Элементарный пирог с фаршем без раскатки теста: из чего приготовить

16. После приготовления дать пирогу остыть и переложить на тарелку. По желанию подавать с зеленью.

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