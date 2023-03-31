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Элементарный пирог с капустой: на чем приготовить тесто
Капуста – очень сочный и бюджетный вариант начинки для сытных перекусов. Особенно вкусно делать с этим овощем пироги. А для того, чтобы тесто было мягким и пышным – его нужно готовить на сметане.
Идея приготовления сытного пирога с капустой опубликована на странице фудблогера Кристины с ником kristy_cookery в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- 220 г сметаны 20%;
- 240 г муки
- 1/2 ч.л соли
- 1 ч.л разрыхлителя
Ингредиенты для начинки:
- 100 г моркови
- 100 г болгарского перца
- 300 г капусты
- 50 г шпината
- соль, перец – по вкусу
- вода – 50 мл
- желток
Способ приготовления:
1. Замешиваем тесто и откладываем на 30 минут.
2. Морковь и капусту тушим, доливаем воду, даем специи. Затем добавить шпинат и перец.
3. Тушим под крышкой до готовности.
4. Раскатываем тесто, выкладываем начинку и заворачиваем.
5. Ставим в духовку на 35-40 минут при температуре 180 градусов.
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