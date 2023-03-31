Капуста – очень сочный и бюджетный вариант начинки для сытных перекусов. Особенно вкусно делать с этим овощем пироги. А для того, чтобы тесто было мягким и пышным – его нужно готовить на сметане.

Идея приготовления сытного пирога с капустой опубликована на странице фудблогера Кристины с ником kristy_cookery в Instagram.

Ингредиенты для теста:

220 г сметаны 20%;

240 г муки

1/2 ч.л соли

1 ч.л разрыхлителя

Ингредиенты для начинки:

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100 г моркови

100 г болгарского перца

300 г капусты

50 г шпината

соль, перец – по вкусу

вода – 50 мл

желток

Способ приготовления:

1. Замешиваем тесто и откладываем на 30 минут.

2. Морковь и капусту тушим, доливаем воду, даем специи. Затем добавить шпинат и перец.

3. Тушим под крышкой до готовности.

4. Раскатываем тесто, выкладываем начинку и заворачиваем.

5. Ставим в духовку на 35-40 минут при температуре 180 градусов.

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