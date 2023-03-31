Элементарный пирог с капустой: на чем приготовить тесто

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Элементарный пирог с капустой: на чем приготовить тесто

Капуста – очень сочный и бюджетный вариант начинки для сытных перекусов. Особенно вкусно делать с этим овощем пироги. А для того, чтобы тесто было мягким и пышным – его нужно готовить на сметане.

Идея приготовления сытного пирога с капустой опубликована на странице фудблогера Кристины с ником kristy_cookery в Instagram.

Элементарный пирог с капустой: на чем приготовить тесто

Ингредиенты для теста:

  • 220 г сметаны 20%;
  • 240 г муки
  • 1/2 ч.л соли
  • 1 ч.л разрыхлителя

Ингредиенты для начинки:

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  • 100 г моркови
  • 100 г болгарского перца
  • 300 г капусты
  • 50 г шпината
  • соль, перец – по вкусу
  • вода – 50 мл
  • желток

Способ приготовления:

Элементарный пирог с капустой: на чем приготовить тесто

1. Замешиваем тесто и откладываем на 30 минут.

Элементарный пирог с капустой: на чем приготовить тесто

2. Морковь и капусту тушим, доливаем воду, даем специи. Затем добавить шпинат и перец.

Элементарный пирог с капустой: на чем приготовить тесто

3. Тушим под крышкой до готовности.

Элементарный пирог с капустой: на чем приготовить тесто

4. Раскатываем тесто, выкладываем начинку и заворачиваем.

Элементарный пирог с капустой: на чем приготовить тесто

5. Ставим в духовку на 35-40 минут при температуре 180 градусов.

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