Курица и грибы – это идеальное сочетание для приготовления сытного обеда. Такие продукты могут стать великолепной начинкой для пирога. Для основы лучше сделать песочное тесто – оно будет очень хрустящим.

Идея приготовления сытного пирога с курицей и грибами для обеда опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (yuliia.senyc) в Instagram. Для теста нужно использовать именно ледяную воду.

Ингредиенты:

мука – 200 г

холодное сливочное масло – 100 г

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желток – 1 шт.

ледяная вода – 3 ст.л.

разрыхлитель – 1/4 ч.л.

соль – 1/3 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

филе курицы – 250 – 300 г

грибы шампиньоны – 250 г

масло для жарки

Ингредиенты для заливки:

яйца – 3 шт.

сливки 20-30% или сметана – 200 мл.

тертый творог – 100-150 г

специи по вкусу (карри для желтого цвета, паприка, чили)

Способ приготовления:

1. В просеянную муку добавить соль и разрыхлитель.

2. Высыпать охлажденное сливочное масло.

3. Перетереть эту смесь в крошку.

4. Добавить желток и холодную воду.

5. Замесить тесто. Если тесто крошится – добавить еще воды.

6. Готовое тесто положить в пленку в холодильник на 30-40 минут.

7. На сливочном масле обжарить филе и грибы до золотистой корочки.

8. Добавить специи по вкусу.

9. Тесто достать из холодильника, раскатать и вырезать круг диаметром 24 см.

10. Переложить в форму, из обрезков теста сформировать бортики.

11. Проколоть основание вилкой и выпекать 10 минут при температуре 200 градусов.

12. Для заливки соединить яйца, сливки, тертый сыр и специи.

13. На подопечное тесто выложить начинку и залить заливкой.

14. Выпекать 35-40 минут при температуре 200 градусов.

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