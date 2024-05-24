Элементарный пирог с курицей и грибами для сытного обеда: начинка получается очень сочной
Курица и грибы – это идеальное сочетание для приготовления сытного обеда. Такие продукты могут стать великолепной начинкой для пирога. Для основы лучше сделать песочное тесто – оно будет очень хрустящим.
Идея приготовления сытного пирога с курицей и грибами для обеда опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (yuliia.senyc) в Instagram. Для теста нужно использовать именно ледяную воду.
Ингредиенты:
- мука – 200 г
- холодное сливочное масло – 100 г
- желток – 1 шт.
- ледяная вода – 3 ст.л.
- разрыхлитель – 1/4 ч.л.
- соль – 1/3 ч.л.
Ингредиенты для начинки:
- филе курицы – 250 – 300 г
- грибы шампиньоны – 250 г
- масло для жарки
Ингредиенты для заливки:
- яйца – 3 шт.
- сливки 20-30% или сметана – 200 мл.
- тертый творог – 100-150 г
- специи по вкусу (карри для желтого цвета, паприка, чили)
Способ приготовления:
1. В просеянную муку добавить соль и разрыхлитель.
2. Высыпать охлажденное сливочное масло.
3. Перетереть эту смесь в крошку.
4. Добавить желток и холодную воду.
5. Замесить тесто. Если тесто крошится – добавить еще воды.
6. Готовое тесто положить в пленку в холодильник на 30-40 минут.
7. На сливочном масле обжарить филе и грибы до золотистой корочки.
8. Добавить специи по вкусу.
9. Тесто достать из холодильника, раскатать и вырезать круг диаметром 24 см.
10. Переложить в форму, из обрезков теста сформировать бортики.
11. Проколоть основание вилкой и выпекать 10 минут при температуре 200 градусов.
12. Для заливки соединить яйца, сливки, тертый сыр и специи.
13. На подопечное тесто выложить начинку и залить заливкой.
14. Выпекать 35-40 минут при температуре 200 градусов.
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