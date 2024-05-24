Элементарный пирог с курицей и грибами для сытного обеда: начинка получается очень сочной

Екатерина Ягович
FoodOboz
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Элементарный пирог с курицей и грибами для сытного обеда: начинка получается очень сочной

Курица и грибы – это идеальное сочетание для приготовления сытного обеда. Такие продукты могут стать великолепной начинкой для пирога. Для основы лучше сделать песочное тесто – оно будет очень хрустящим.

Идея приготовления сытного пирога с курицей и грибами для обеда опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (yuliia.senyc) в Instagram. Для теста нужно использовать именно ледяную воду.

Элементарный пирог с курицей и грибами для сытного обеда: начинка получается очень сочной

Ингредиенты:

  • мука – 200 г
  • холодное сливочное масло – 100 г
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  • желток – 1 шт.
  • ледяная вода – 3 ст.л.
  • разрыхлитель – 1/4 ч.л.
  • соль – 1/3 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

  • филе курицы – 250 – 300 г
  • грибы шампиньоны – 250 г
  • масло для жарки

Ингредиенты для заливки:

  • яйца – 3 шт.
  • сливки 20-30% или сметана – 200 мл.
  • тертый творог – 100-150 г
  • специи по вкусу (карри для желтого цвета, паприка, чили)

Способ приготовления:

Элементарный пирог с курицей и грибами для сытного обеда: начинка получается очень сочной

1. В просеянную муку добавить соль и разрыхлитель.

2. Высыпать охлажденное сливочное масло.

Элементарный пирог с курицей и грибами для сытного обеда: начинка получается очень сочной

3. Перетереть эту смесь в крошку.

4. Добавить желток и холодную воду.

Элементарный пирог с курицей и грибами для сытного обеда: начинка получается очень сочной

5. Замесить тесто. Если тесто крошится – добавить еще воды.

6. Готовое тесто положить в пленку в холодильник на 30-40 минут.

Элементарный пирог с курицей и грибами для сытного обеда: начинка получается очень сочной

7. На сливочном масле обжарить филе и грибы до золотистой корочки.

8. Добавить специи по вкусу.

Элементарный пирог с курицей и грибами для сытного обеда: начинка получается очень сочной

9. Тесто достать из холодильника, раскатать и вырезать круг диаметром 24 см.

10. Переложить в форму, из обрезков теста сформировать бортики.

Элементарный пирог с курицей и грибами для сытного обеда: начинка получается очень сочной

11. Проколоть основание вилкой и выпекать 10 минут при температуре 200 градусов.

12. Для заливки соединить яйца, сливки, тертый сыр и специи.

Элементарный пирог с курицей и грибами для сытного обеда: начинка получается очень сочной

13. На подопечное тесто выложить начинку и залить заливкой.

14. Выпекать 35-40 минут при температуре 200 градусов.

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