Элементарный пирог с вареньем: выпечка, которая прекрасно дополнит пасхальный стол
Такой пирог можно приготовить как дополнение к паске на праздничный стол. Так как основа у такой выпечки – варенье, которое найдется дома у каждой хозяйки, над ингредиентами заморачиваться не придется. Все очень быстро замешивается, выпекается и получается очень вкусно.
Идея приготовления элементарного пирога с вареньем опубликована на странице (kyxna_mira_) в Instagram.
Ингредиенты:
любое варенье – 250 г
соды – 1 ч.л.
яйца – 4 шт
сахар – 100 г
масло подсолнечное – 100 мл
мука – 200 г
⠀Способ приготовления:
1. Варенье смешать с содой. Должна пойти реакция и на варенье образуется пена.
2. В отдельной миске взбить яйца и сахар.
3. Добавить туда варенье, масло и муку.
4. Все хорошо вымешать, чтобы не было комочков.
5. Выпекать в духовке при температуре 180 градусов 40-50 минут (может уйти больше времени – все зависит от духовки).
6. Проверить готовность зубочистки – она должна быть сухой.
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