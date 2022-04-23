Элементарный пирог с вареньем: выпечка, которая прекрасно дополнит пасхальный стол

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
1,9 т.
Элементарный пирог с вареньем: выпечка, которая прекрасно дополнит пасхальный стол

Такой пирог можно приготовить как дополнение к паске на праздничный стол. Так как основа у такой выпечки – варенье, которое найдется дома у каждой хозяйки, над ингредиентами заморачиваться не придется. Все очень быстро замешивается, выпекается и получается очень вкусно.

Идея приготовления элементарного пирога с вареньем опубликована на странице (kyxna_mira_) в Instagram.

Как приготовить пирог с вареньем

Ингредиенты:

  • любое варенье – 250 г

  • соды – 1 ч.л.

  • яйца – 4 шт

  • сахар – 100 г

  • масло подсолнечное – 100 мл

  • мука – 200 г

Замешивание варенья с содой
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Способ приготовления:

1. Варенье смешать с содой. Должна пойти реакция и на варенье образуется пена.

2. В отдельной миске взбить яйца и сахар.

Приготовление теста для пирога

3. Добавить туда варенье, масло и муку.

4. Все хорошо вымешать, чтобы не было комочков.

Выливание теста в форму

5. Выпекать в духовке при температуре 180 градусов 40-50 минут (может уйти больше времени – все зависит от духовки).

6. Проверить готовность зубочистки – она должна быть сухой.

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