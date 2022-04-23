Такой пирог можно приготовить как дополнение к паске на праздничный стол. Так как основа у такой выпечки – варенье, которое найдется дома у каждой хозяйки, над ингредиентами заморачиваться не придется. Все очень быстро замешивается, выпекается и получается очень вкусно.

Идея приготовления элементарного пирога с вареньем опубликована на странице (kyxna_mira_) в Instagram.

Ингредиенты:

любое варенье – 250 г

соды – 1 ч.л.

яйца – 4 шт

сахар – 100 г

масло подсолнечное – 100 мл

мука – 200 г

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⠀Способ приготовления:

1. Варенье смешать с содой. Должна пойти реакция и на варенье образуется пена.

2. В отдельной миске взбить яйца и сахар.

3. Добавить туда варенье, масло и муку.

4. Все хорошо вымешать, чтобы не было комочков.

5. Выпекать в духовке при температуре 180 градусов 40-50 минут (может уйти больше времени – все зависит от духовки).

6. Проверить готовность зубочистки – она должна быть сухой.

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