Сезон спаржи в разгаре. И это именно тот полезный продукт, с которым можно приготовить действительно сытные и очень простые блюда. Например, слоеный пирог. Тесто можно просто приобрести и выложить на него начинку с соусом. Получается отличный вариант вкусного перекуса.

Идеей приготовления слоеного пирога со спаржей поделился известный украинский шеф-повар Владимир Ярославский (yaroslavskyi_vova) на своей странице в Instagram. Блюдо получается очень хрустящим сочным.

Ингредиенты:

500 г бездрожжевого слоеного теста

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300 г молока

100 г сливок 33%

30 г муки

30 г сливочного масла

соль, мускатный орех

150 г сыра Чедер

500 г спаржи

100-120 г бекона, по желанию

Способ приготовления:

1. Сначала отдельно испечь тесто: на пергаменте раскатать до размера противня и сделать проколы вилкой, чтобы тесто равномерно поднималось.

2. Температура выпекания 180 градусов, время – 20-23 минуты.

3. Сливочное масло прогреть с мукой до начала зарумянивания, охладить и залить смесью молока и сливок. Интенсивно помешивать и довести до кипения.

4. Добавить соль и натереть туда 100 г сыра.

5. Натереть мускатный орех. По желанию можно добавить чабрец.

6. Спаржу почистить от кожуры.

7. На готовое тесто выложить соус, на него сырую спаржу, сверху порезанный бекон и чабрец, дотереть остатки сыра и сбрызнуть оливковым маслом.

8. Поставить в духовку на 25-30 минут при температуре 180 градусов.

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