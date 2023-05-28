Элементарный пирог со спаржей на скорую руку: из какого теста приготовить
Сезон спаржи в разгаре. И это именно тот полезный продукт, с которым можно приготовить действительно сытные и очень простые блюда. Например, слоеный пирог. Тесто можно просто приобрести и выложить на него начинку с соусом. Получается отличный вариант вкусного перекуса.
Идеей приготовления слоеного пирога со спаржей поделился известный украинский шеф-повар Владимир Ярославский (yaroslavskyi_vova) на своей странице в Instagram. Блюдо получается очень хрустящим сочным.
Ингредиенты:
- 500 г бездрожжевого слоеного теста
- 300 г молока
- 100 г сливок 33%
- 30 г муки
- 30 г сливочного масла
- соль, мускатный орех
- 150 г сыра Чедер
- 500 г спаржи
- 100-120 г бекона, по желанию
Способ приготовления:
1. Сначала отдельно испечь тесто: на пергаменте раскатать до размера противня и сделать проколы вилкой, чтобы тесто равномерно поднималось.
2. Температура выпекания 180 градусов, время – 20-23 минуты.
3. Сливочное масло прогреть с мукой до начала зарумянивания, охладить и залить смесью молока и сливок. Интенсивно помешивать и довести до кипения.
4. Добавить соль и натереть туда 100 г сыра.
5. Натереть мускатный орех. По желанию можно добавить чабрец.
6. Спаржу почистить от кожуры.
7. На готовое тесто выложить соус, на него сырую спаржу, сверху порезанный бекон и чабрец, дотереть остатки сыра и сбрызнуть оливковым маслом.
8. Поставить в духовку на 25-30 минут при температуре 180 градусов.
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