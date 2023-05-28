Элементарный пирог со спаржей на скорую руку: из какого теста приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Элементарный пирог со спаржей на скорую руку: из какого теста приготовить

Сезон спаржи в разгаре. И это именно тот полезный продукт, с которым можно приготовить действительно сытные и очень простые блюда. Например, слоеный пирог. Тесто можно просто приобрести и выложить на него начинку с соусом. Получается отличный вариант вкусного перекуса.

Идеей приготовления слоеного пирога со спаржей поделился известный украинский шеф-повар Владимир Ярославский (yaroslavskyi_vova) на своей странице в Instagram. Блюдо получается очень хрустящим сочным. 

Элементарный пирог со спаржей на скорую руку: из какого теста приготовить

Ингредиенты:

  • 500 г бездрожжевого слоеного теста
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  • 300 г молока
  • 100 г сливок 33%
  • 30 г муки
  • 30 г сливочного масла
  • соль, мускатный орех
  • 150 г сыра Чедер
  • 500 г спаржи
  • 100-120 г бекона, по желанию

Способ приготовления:

Элементарный пирог со спаржей на скорую руку: из какого теста приготовить

1. Сначала отдельно испечь тесто: на пергаменте раскатать до размера противня и сделать проколы вилкой, чтобы тесто равномерно поднималось.

2. Температура выпекания 180 градусов, время – 20-23 минуты.

Элементарный пирог со спаржей на скорую руку: из какого теста приготовить

3. Сливочное масло прогреть с мукой до начала зарумянивания, охладить и залить смесью молока и сливок. Интенсивно помешивать и довести до кипения.

4. Добавить соль и натереть туда 100 г сыра.

Элементарный пирог со спаржей на скорую руку: из какого теста приготовить

5. Натереть мускатный орех. По желанию можно добавить чабрец.

6. Спаржу почистить от кожуры.

Элементарный пирог со спаржей на скорую руку: из какого теста приготовить

7. На готовое тесто выложить соус, на него сырую спаржу, сверху порезанный бекон и чабрец, дотереть остатки сыра и сбрызнуть оливковым маслом.

Элементарный пирог со спаржей на скорую руку: из какого теста приготовить

8. Поставить в духовку на 25-30 минут при температуре 180 градусов.

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