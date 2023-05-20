Лаваш – это идеальное основание для простого завтрака, ведь в него нужно просто завернуть начинку. Главное – выбрать для нее вкусные и питательные компоненты. Очень важно добавить много свежих овощей, а также мясо.

Идея приготовления сытного ролла из лаваша на завтрак опубликована на странице фудблогера Юлии с ником zefirok_recipes в Instagram. Сформированный ролл нужно совсем немного пожарить на сковороде.

Ингредиенты:

лаваш

соус

капуста

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помидор

огурец

куриное филе

сыр твердый

Способ приготовления:

1. Круглый лаваш хорошо смазываем соусом.

2. Выкладываем нашаткованую капусту, огурец, порезанный полосками и помидор, солим.

3. Филе запекаем или жарим на гриле, нарезаем на небольшие кусочки и выкладываем наверх.

4. По желанию присыпаем натертым сыром.

5. Скручиваем в ролл и жарим на смазанной маслом сковороде (лучше гриль) до румяности.

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