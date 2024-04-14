Сочная морковь – это отличная основа для приготовления ароматной выпечки. И не обязательно сладкой. В морковное тесто можно завернуть сыр филадельфию вместе с укропом. Получится очень сытный закусочный рулет.

Идея приготовления закусочного морковного рулета опубликована на странице фудблогера Юлии с ником zefirka_recipes в Instagram. Тесто выпекается максимум 20 минут.

Ингредиенты:

морковь – 600 г.

яйца – 5 шт.

филадельфия – 250 г.

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соль, перец, по вкусу

укроп, пучок

масло

кусочек сливочного масла

Способ приготовления:

1. Натереть сырую морковь на мелкую терку.

2. Обжарить на растительном масле и кусочке масла, добавив соль и перец.

3. Дать остыть до комнатной температуры.

4. Тем временем отделить белки от желтков.

5. Белки взбить до стойкой пены.

6. Желтки добавить в морковь.

7. Морковь вмешать в белки и осторожно перемешать снизу вверх.

8. Выложить тесто на смазанный маслом пергамент и выпекать при температуре 180-15-20 минут.

9. Охладить корж, переложить на пищевую пленку и смазать Филадельфией с добавлением укропа.

10. Завернуть в рулет, обмотать пищевой пленкой и положить в холодильник на несколько часов.

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