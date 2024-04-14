Элементарный рулет из моркови: что положить в начинку
Сочная морковь – это отличная основа для приготовления ароматной выпечки. И не обязательно сладкой. В морковное тесто можно завернуть сыр филадельфию вместе с укропом. Получится очень сытный закусочный рулет.
Идея приготовления закусочного морковного рулета опубликована на странице фудблогера Юлии с ником zefirka_recipes в Instagram. Тесто выпекается максимум 20 минут.
Ингредиенты:
- морковь – 600 г.
- яйца – 5 шт.
- филадельфия – 250 г.
- соль, перец, по вкусу
- укроп, пучок
- масло
- кусочек сливочного масла
Способ приготовления:
1. Натереть сырую морковь на мелкую терку.
2. Обжарить на растительном масле и кусочке масла, добавив соль и перец.
3. Дать остыть до комнатной температуры.
4. Тем временем отделить белки от желтков.
5. Белки взбить до стойкой пены.
6. Желтки добавить в морковь.
7. Морковь вмешать в белки и осторожно перемешать снизу вверх.
8. Выложить тесто на смазанный маслом пергамент и выпекать при температуре 180-15-20 минут.
9. Охладить корж, переложить на пищевую пленку и смазать Филадельфией с добавлением укропа.
10. Завернуть в рулет, обмотать пищевой пленкой и положить в холодильник на несколько часов.
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