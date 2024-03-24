Из крабовых палочек можно приготовить много бюджетных и очень быстрых закусок. Как вариант, рулет яичный с крабовой начинкой. За считанные минуты получается очень сытное блюдо.

Идея приготовления яичного рулета с крабовыми палочками опубликована на странице фудблогера Юии с ником zefirka_recipes в Instagram. Гораздо лучше, чем просто салат.

Ингредиенты:

яйца – 5 шт.

сметана – 2 ст.л.

крабовые палочки – 200 г.

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сливочный творог – 100 г.

огурец

соль

зеленый лук

соус териаки

Способ приготовления:

1. Застлать форму 30 на 40 силиконизированным пергаментом (если обычный – смазать растительным маслом).

2. В миске соединить яйца, сметану, соль.

3. Вылить в форму.

4. Выпекать 15 минут при температуре 180 градусов.

5. Крабовые палочки натереть на большой терке, добавить сливочный сыр.

6. Яичный корж охладить, смазать начинкой.

7. Выложить полоски свежего огурца и свернуть в рулет.

8. Нарезать порционно, присыпать зеленым луком и полить терияки соусом.

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