Элементарный рулет с крабовыми палочками за 15 минут: как приготовить бюджетную закуску

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Элементарный рулет с крабовыми палочками за 15 минут: как приготовить бюджетную закуску

Из крабовых палочек можно приготовить много бюджетных и очень быстрых закусок. Как вариант, рулет яичный с крабовой начинкой. За считанные минуты получается очень сытное блюдо.

Идея приготовления яичного рулета с крабовыми палочками опубликована на странице фудблогера Юии с ником zefirka_recipes в Instagram. Гораздо лучше, чем просто салат.

Элементарный рулет с крабовыми палочками за 15 минут: как приготовить бюджетную закуску

Ингредиенты:

  • яйца – 5 шт.
  • сметана – 2 ст.л.
  • крабовые палочки – 200 г.
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  • сливочный творог – 100 г.
  • огурец
  • соль
  • зеленый лук
  • соус териаки

Способ приготовления:

Элементарный рулет с крабовыми палочками за 15 минут: как приготовить бюджетную закуску

1. Застлать форму 30 на 40 силиконизированным пергаментом (если обычный – смазать растительным маслом).

2. В миске соединить яйца, сметану, соль.

Элементарный рулет с крабовыми палочками за 15 минут: как приготовить бюджетную закуску

3. Вылить в форму.

4. Выпекать 15 минут при температуре 180 градусов.

Элементарный рулет с крабовыми палочками за 15 минут: как приготовить бюджетную закуску

5. Крабовые палочки натереть на большой терке, добавить сливочный сыр.

6. Яичный корж охладить, смазать начинкой.

Элементарный рулет с крабовыми палочками за 15 минут: как приготовить бюджетную закуску

7. Выложить полоски свежего огурца и свернуть в рулет.

8. Нарезать порционно, присыпать зеленым луком и полить терияки соусом.

Элементарный рулет с крабовыми палочками за 15 минут: как приготовить бюджетную закуску

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