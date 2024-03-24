Элементарный рулет с крабовыми палочками за 15 минут: как приготовить бюджетную закуску
Из крабовых палочек можно приготовить много бюджетных и очень быстрых закусок. Как вариант, рулет яичный с крабовой начинкой. За считанные минуты получается очень сытное блюдо.
Идея приготовления яичного рулета с крабовыми палочками опубликована на странице фудблогера Юии с ником zefirka_recipes в Instagram. Гораздо лучше, чем просто салат.
Ингредиенты:
- яйца – 5 шт.
- сметана – 2 ст.л.
- крабовые палочки – 200 г.
- сливочный творог – 100 г.
- огурец
- соль
- зеленый лук
- соус териаки
Способ приготовления:
1. Застлать форму 30 на 40 силиконизированным пергаментом (если обычный – смазать растительным маслом).
2. В миске соединить яйца, сметану, соль.
3. Вылить в форму.
4. Выпекать 15 минут при температуре 180 градусов.
5. Крабовые палочки натереть на большой терке, добавить сливочный сыр.
6. Яичный корж охладить, смазать начинкой.
7. Выложить полоски свежего огурца и свернуть в рулет.
8. Нарезать порционно, присыпать зеленым луком и полить терияки соусом.
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