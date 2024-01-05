Элементарный салат "Холодный шашлык" с куриными желудочками: заправляется майонезом
Куриные желудочки – это очень доступный и бюджетный продукт. Поэтому он может стать отличным основанием для приготовления сытного майонезного салата "Холодный шашлык". Совместить нужно всего 2 ингредиента, а также маринад и заправку.
Идея приготовления салата "Холодный шашлык" опубликована на странице фудблогера Инны Ключник (innakluchnik31) в Instagram. Может быть как праздничное блюдо и просто на каждый день.
Ингредиенты:
- куриные желудочки – 1 кг
- лук – 500 г
Ингредиенты для маринада:
- соль – 0,5 ч.л.
- сахар – 3 ст.л.
- уксус – 100 г
- вода – 100 г
Способ приготовления:
1. Лук нарезать тонкой соломкой.
2. Добавить в нее все компоненты для маринада.
3. Оставить минимум на 30 минут.
4. Желудочки отварить в хорошо подсоленной воде с добавлением овощей.
5. Охлажденные желудочки порезать соломкой.
6. Добавить маринованный лук и измельченную петрушку.
7. Всыпать перец.
8. Заправить майонезом и хорошо перемешать.
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