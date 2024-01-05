Куриные желудочки – это очень доступный и бюджетный продукт. Поэтому он может стать отличным основанием для приготовления сытного майонезного салата "Холодный шашлык". Совместить нужно всего 2 ингредиента, а также маринад и заправку.

Идея приготовления салата "Холодный шашлык" опубликована на странице фудблогера Инны Ключник (innakluchnik31) в Instagram. Может быть как праздничное блюдо и просто на каждый день.

Ингредиенты:

куриные желудочки – 1 кг

лук – 500 г

Видео дня

Ингредиенты для маринада:

соль – 0,5 ч.л.

сахар – 3 ст.л.

уксус – 100 г

вода – 100 г

Способ приготовления:

1. Лук нарезать тонкой соломкой.

2. Добавить в нее все компоненты для маринада.

3. Оставить минимум на 30 минут.

4. Желудочки отварить в хорошо подсоленной воде с добавлением овощей.

5. Охлажденные желудочки порезать соломкой.

6. Добавить маринованный лук и измельченную петрушку.

7. Всыпать перец.

8. Заправить майонезом и хорошо перемешать.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: