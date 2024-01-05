Элементарный салат "Холодный шашлык" с куриными желудочками: заправляется майонезом

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
570
Элементарный салат 'Холодный шашлык' с куриными желудочками: заправляется майонезом

Куриные желудочки – это очень доступный и бюджетный продукт. Поэтому он может стать отличным основанием для приготовления сытного майонезного салата "Холодный шашлык". Совместить нужно всего 2 ингредиента, а также маринад и заправку.

Идея приготовления салата "Холодный шашлык" опубликована на странице фудблогера Инны Ключник (innakluchnik31) в Instagram. Может быть как праздничное блюдо и просто на каждый день.

Элементарный салат ''Холодный шашлык'' с куриными желудочками: заправляется майонезом

Ингредиенты:

  • куриные желудочки – 1 кг
  • лук – 500 г
Видео дня

Ингредиенты для маринада:

  • соль – 0,5 ч.л.
  • сахар – 3 ст.л.
  • уксус – 100 г
  • вода – 100 г

Способ приготовления:

Элементарный салат ''Холодный шашлык'' с куриными желудочками: заправляется майонезом

1. Лук нарезать тонкой соломкой.

2. Добавить в нее все компоненты для маринада.

Элементарный салат ''Холодный шашлык'' с куриными желудочками: заправляется майонезом

3. Оставить минимум на 30 минут.

Элементарный салат ''Холодный шашлык'' с куриными желудочками: заправляется майонезом

4. Желудочки отварить в хорошо подсоленной воде с добавлением овощей.

5. Охлажденные желудочки порезать соломкой.

Элементарный салат ''Холодный шашлык'' с куриными желудочками: заправляется майонезом

6. Добавить маринованный лук и измельченную петрушку.

7. Всыпать перец.

Элементарный салат ''Холодный шашлык'' с куриными желудочками: заправляется майонезом

8. Заправить майонезом и хорошо перемешать.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты