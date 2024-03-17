Элементарный салат с колбасой и горошком: отваривать ничего не нужно
Все настолько привыкли к традиционному "Оливье", что когда речь идет о горошке и колбасе, сразу на ум приходит популярный салат. А готовить его не так уж быстро, потому что сначала нужно долго отварить, а потом нарезать. Но следующая идея вас может действительно удивить, потому что вы сделаете его максимум за 5 минут.
Идея приготовления элементарного салата, для которого ничего не нужно отваривать, опубликована на странице фудблогера с ником zhuravlina_cooking в Instagram. Ингредиенты очень простые.
Ингредиенты:
- огурцы – 3 шт.
- морковь – 1 большая
- колбаса – 300 г
- горошек консервированный – 350-400 г (1 банка)
- укроп – пучок
- зеленый лук – пучок
- перец красный – 1 шт.
Ингредиенты для заправки:
- горчица в зернах – 1 ч.л. с горкой
- соль – по вкусу
- майонез – 4-5 ст.л.
Способ приготовления:
1. Нарезать соломкой очищенный огурец, колбасу, болгарский перец.
2. Переложить в миску.
3. Лук зеленый мелко нарезать вместе с укропом.
4. Переложить в миску и добавить консервированный горошек и натертую на крупную терку сырую морковь.
5. Добавить майонез, горчицу в зернах и соль по вкусу.
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