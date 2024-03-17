Все настолько привыкли к традиционному "Оливье", что когда речь идет о горошке и колбасе, сразу на ум приходит популярный салат. А готовить его не так уж быстро, потому что сначала нужно долго отварить, а потом нарезать. Но следующая идея вас может действительно удивить, потому что вы сделаете его максимум за 5 минут.

Идея приготовления элементарного салата, для которого ничего не нужно отваривать, опубликована на странице фудблогера с ником zhuravlina_cooking в Instagram. Ингредиенты очень простые.

Ингредиенты:

огурцы – 3 шт.

морковь – 1 большая

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колбаса – 300 г

горошек консервированный – 350-400 г (1 банка)

укроп – пучок

зеленый лук – пучок

перец красный – 1 шт.

Ингредиенты для заправки:

горчица в зернах – 1 ч.л. с горкой

соль – по вкусу

майонез – 4-5 ст.л.

Способ приготовления:

1. Нарезать соломкой очищенный огурец, колбасу, болгарский перец.

2. Переложить в миску.

3. Лук зеленый мелко нарезать вместе с укропом.

4. Переложить в миску и добавить консервированный горошек и натертую на крупную терку сырую морковь.

5. Добавить майонез, горчицу в зернах и соль по вкусу.

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