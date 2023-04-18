Элементарный салат с курицей и ананасами: как вкусно приготовить
Курица и ананасы – это беспроигрышное сочетание для салата. Но для лучшего вкуса и эффектного вида следует добавить несколько необычных ингредиентов. Идеальным вариантом будут орехи, яйца и чеснок.
Идея приготовления сытного салата с курицей и ананасами опубликована на странице фудблогера Татьяны Юшиной (_tanyushina_) в Instagram. Компоненты можно просто перемешать или выложить слоями.
Ингредиенты:
- 1 отварное куриное филе
- 1 баночка (565 г) ананасов
- 3 яйца
- 200 г твердого сыра
- 3 зубчика чеснока (или по вкусу)
- майонез
- грецкие орехи
Способ приготовления:
1. Кубиком нарезать филе, ананас, яйца. Сыр натереть на большую терку.
2. Положить в миску.
3. Добавить выжатый чеснок.
4. Все соединить.
5. Заправить майонезом.
6. Хорошо перемешать.
7. Сверху посыпать измельченными орехами.
8. Заправить чесноком и майонезом.
9. Перемешать.
10. Выложить на блюдо, украсить измельченными орехами.
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