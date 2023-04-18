Элементарный салат с курицей и ананасами: как вкусно приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,2 т.
Элементарный салат с курицей и ананасами: как вкусно приготовить

Курица и ананасы – это беспроигрышное сочетание для салата. Но для лучшего вкуса и эффектного вида следует добавить несколько необычных ингредиентов. Идеальным вариантом будут орехи, яйца и чеснок.

Идея приготовления сытного салата с курицей и ананасами опубликована на странице фудблогера Татьяны Юшиной (_tanyushina_) в Instagram. Компоненты можно просто перемешать или выложить слоями.

Элементарный салат с курицей и ананасами: как вкусно приготовить

Ингредиенты:

  • 1 отварное куриное филе
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  • 1 баночка (565 г) ананасов
  • 3 яйца
  • 200 г твердого сыра
  • 3 зубчика чеснока (или по вкусу)
  • майонез
  • грецкие орехи

Способ приготовления:

Элементарный салат с курицей и ананасами: как вкусно приготовить

1. Кубиком нарезать филе, ананас, яйца. Сыр натереть на большую терку.

2. Положить в миску.

Элементарный салат с курицей и ананасами: как вкусно приготовить

3. Добавить выжатый чеснок.

4. Все соединить.

Элементарный салат с курицей и ананасами: как вкусно приготовить

5. Заправить майонезом.

6. Хорошо перемешать.

Элементарный салат с курицей и ананасами: как вкусно приготовить

7. Сверху посыпать измельченными орехами.

8. Заправить чесноком и майонезом.

Элементарный салат с курицей и ананасами: как вкусно приготовить

9. Перемешать.

10. Выложить на блюдо, украсить измельченными орехами.

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