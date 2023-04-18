Курица и ананасы – это беспроигрышное сочетание для салата. Но для лучшего вкуса и эффектного вида следует добавить несколько необычных ингредиентов. Идеальным вариантом будут орехи, яйца и чеснок.

Идея приготовления сытного салата с курицей и ананасами опубликована на странице фудблогера Татьяны Юшиной (_tanyushina_) в Instagram. Компоненты можно просто перемешать или выложить слоями.

Ингредиенты:

1 отварное куриное филе

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1 баночка (565 г) ананасов

3 яйца

200 г твердого сыра

3 зубчика чеснока (или по вкусу)

майонез

грецкие орехи

Способ приготовления:

1. Кубиком нарезать филе, ананас, яйца. Сыр натереть на большую терку.

2. Положить в миску.

3. Добавить выжатый чеснок.

4. Все соединить.

5. Заправить майонезом.

6. Хорошо перемешать.

7. Сверху посыпать измельченными орехами.

8. Заправить чесноком и майонезом.

9. Перемешать.

10. Выложить на блюдо, украсить измельченными орехами.

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