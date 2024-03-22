Элементарный салат с тунцом и красной капустой: заправляется майонезом

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
237
Элементарный салат с тунцом и красной капустой: заправляется майонезом

Весенниесалаты – это всегда большое количество овощей и зелени. Идеально на этот случай подходят красная капуста и морковь. А чтобы блюдо получилось сытнее – добавьте тунец.

Идея приготовления элементарного салата с красной капустой и тунцом опубликована на странице фудблогера с ником nelly.cooking в Instagram. Для заправки отлично подходит майонез.

Элементарный салат с тунцом и красной капустой: заправляется майонезом

Ингредиенты:

  • капуста
  • тунеть
  • морковь
  • лук
  • майонез
  • соль
  • укроп
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Способ приготовления:

Элементарный салат с тунцом и красной капустой: заправляется майонезом

1. Капусту нашатковать.

Элементарный салат с тунцом и красной капустой: заправляется майонезом

2. Морковь порезать соломкой.

Элементарный салат с тунцом и красной капустой: заправляется майонезом

3. Лук нарезать полукольцами.

Элементарный салат с тунцом и красной капустой: заправляется майонезом

4. В миске соединяем морковь, капусту, лук, нарезанный укроп и тунец.

Элементарный салат с тунцом и красной капустой: заправляется майонезом

5. Добавить майонез, соль.

6. Все перемешать.

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