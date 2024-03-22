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Элементарный салат с тунцом и красной капустой: заправляется майонезом
Весенниесалаты – это всегда большое количество овощей и зелени. Идеально на этот случай подходят красная капуста и морковь. А чтобы блюдо получилось сытнее – добавьте тунец.
Идея приготовления элементарного салата с красной капустой и тунцом опубликована на странице фудблогера с ником nelly.cooking в Instagram. Для заправки отлично подходит майонез.
Ингредиенты:
- капуста
- тунеть
- морковь
- лук
- майонез
- соль
- укроп
Способ приготовления:
1. Капусту нашатковать.
2. Морковь порезать соломкой.
3. Лук нарезать полукольцами.
4. В миске соединяем морковь, капусту, лук, нарезанный укроп и тунец.
5. Добавить майонез, соль.
6. Все перемешать.
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