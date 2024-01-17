Зеленый горошек традиционно используют для популярного новогоднего салата "Оливье". Но этот компонент прекрасно подходит и в других блюдах. Например, салат с тунцом.

Идея приготовления салата с горошком и тунцом опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli_cooking в Instagram. Вы сделаете такое блюдо гораздо быстрее, чем популярный "Оливье".

Ингредиенты:

консервированный горошек

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консервированный тунец

соленые огурцы

фиолетовый лук

молодой лук

зеленый лук

вареные яйца

майонез или белый йогурт+майонез+горчица

Способ приготовления:

1. С тунца слить масло.

2. Разомнуть вилкой.

3. Все остальные ингредиенты нарезаем мелким кубиком.

4. Добавить к тунцу.

5. Заправляем соусом.

6. По желанию добавить соль.

7. Хорошо перемешать.

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