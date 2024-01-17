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Элементарный салат с зеленым горошком за 10 минут: вкуснее "Оливье"
Зеленый горошек традиционно используют для популярного новогоднего салата "Оливье". Но этот компонент прекрасно подходит и в других блюдах. Например, салат с тунцом.
Идея приготовления салата с горошком и тунцом опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli_cooking в Instagram. Вы сделаете такое блюдо гораздо быстрее, чем популярный "Оливье".
Ингредиенты:
- консервированный горошек
- консервированный тунец
- соленые огурцы
- фиолетовый лук
- молодой лук
- зеленый лук
- вареные яйца
- майонез или белый йогурт+майонез+горчица
Способ приготовления:
1. С тунца слить масло.
2. Разомнуть вилкой.
3. Все остальные ингредиенты нарезаем мелким кубиком.
4. Добавить к тунцу.
5. Заправляем соусом.
6. По желанию добавить соль.
7. Хорошо перемешать.
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