Элементарный салат с зеленым горошком за 10 минут: вкуснее "Оливье"

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
1,3 т.
Элементарный салат с зеленым горошком за 10 минут: вкуснее 'Оливье'

Зеленый горошек традиционно используют для популярного новогоднего салата "Оливье". Но этот компонент прекрасно подходит и в других блюдах. Например, салат с тунцом.

Идея приготовления салата с горошком и тунцом опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli_cooking в Instagram. Вы сделаете такое блюдо гораздо быстрее, чем популярный "Оливье".

Элементарный салат с зеленым горошком за 10 минут: вкуснее ''Оливье''

Ингредиенты:

  • консервированный горошек
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  • консервированный тунец
  • соленые огурцы
  • фиолетовый лук
  • молодой лук
  • зеленый лук
  • вареные яйца
  • майонез или белый йогурт+майонез+горчица

Способ приготовления:

Элементарный салат с зеленым горошком за 10 минут: вкуснее ''Оливье''

1. С тунца слить масло.

2. Разомнуть вилкой.

Элементарный салат с зеленым горошком за 10 минут: вкуснее ''Оливье''

3. Все остальные ингредиенты нарезаем мелким кубиком.

4. Добавить к тунцу.

Элементарный салат с зеленым горошком за 10 минут: вкуснее ''Оливье''

5. Заправляем соусом.

6. По желанию добавить соль.

Элементарный салат с зеленым горошком за 10 минут: вкуснее ''Оливье''

7. Хорошо перемешать.

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