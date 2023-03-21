Постный шоколадный пирог

Элементарный шоколадный пирог: готовится без яиц, молока и сливочного масла
Шоколадный пирог – это элементарный десерт к чаю, который легко приготовить из ингредиентов, которые есть дома. Тесто для выпечки можно сделать на сметане, молоке или кефире, а дополнить вишней, творогом или творожными шариками, бананом, орехами.
Фудблогер Ирина Козачук (irina_kozachuk_) на своей странице в Instagram поделилась рецептом вкусного шоколадного пирога с глазурью, который готовится без яиц и молочных продуктов и его можно есть в пост.
Ингредиенты:
- мука – 240 г
- какао – 35 г
- сахар – 160 г
- разрыхлитель – 15 г
- заваренный кофе – 200 г
- апельсиновый сок – 100 г
- масло растительное – 70 г
- цедра 1\2 лимона
Глазурь:
- темный шоколад – 150 г
- масло растительное – 30 г
- грецкие орехи – 50 г
Способ приготовления:
1. Муку, какао и разрыхлитель просеять в миску, добавить сахар и перемешать венчиком.
2. Налить в ингредиенты кофе, сок, масло, добавить цедру и перемешать тесто до однородности.
3. Вылить тесто в застеленную пергаментом и смазанную маслом форму (диаметр 22-24 см). Накрыть фольгой и сделать дырки ножом. Выпекать при температуре 180 градусов духовке 30 минут. В готовом виде дать пирогу полностью остыть.
4. Для глазури нужно растопить шоколад с растительным маслом, постоянно помешивая. Добавить измельченные орехи и вылить массу на пирог.
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