Элементарный шоколадный пирог: готовится без яиц, молока и сливочного масла

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,1 т.
Элементарный шоколадный пирог: готовится без яиц, молока и сливочного масла

Шоколадный пирог – это элементарный десерт к чаю, который легко приготовить из ингредиентов, которые есть дома. Тесто для выпечки можно сделать на сметане, молоке или кефире, а дополнить вишней, творогом или творожными шариками, бананом, орехами.

Фудблогер Ирина Козачук (irina_kozachuk_) на своей странице в Instagram поделилась рецептом вкусного шоколадного пирога с глазурью, который готовится без яиц и молочных продуктов и его можно есть в пост.

Рецепт шоколадного пирога без яиц, молока и сливочного масла

Ингредиенты:

  • мука – 240 г
Видео дня
  • какао – 35 г
  • сахар – 160 г
  • разрыхлитель – 15 г
  • заваренный кофе – 200 г
  • апельсиновый сок – 100 г
  • масло растительное – 70 г
  • цедра 1\2 лимона

Глазурь:

  • темный шоколад – 150 г
  • масло растительное – 30 г
  • грецкие орехи – 50 г

Способ приготовления:

1. Муку, какао и разрыхлитель просеять в миску, добавить сахар и перемешать венчиком.

Постный шоколадный пирог

2. Налить в ингредиенты кофе, сок, масло, добавить цедру и перемешать тесто до однородности.

3. Вылить тесто в застеленную пергаментом и смазанную маслом форму (диаметр 22-24 см). Накрыть фольгой и сделать дырки ножом. Выпекать при температуре 180 градусов духовке 30 минут. В готовом виде дать пирогу полностью остыть.

Простой шоколадный пирог с глазурью

4. Для глазури нужно растопить шоколад с растительным маслом, постоянно помешивая. Добавить измельченные орехи и вылить массу на пирог.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты