Постный шоколадный пирог

Шоколадный пирог – это элементарный десерт к чаю, который легко приготовить из ингредиентов, которые есть дома. Тесто для выпечки можно сделать на сметане, молоке или кефире, а дополнить вишней, творогом или творожными шариками, бананом, орехами.

Фудблогер Ирина Козачук (irina_kozachuk_) на своей странице в Instagram поделилась рецептом вкусного шоколадного пирога с глазурью, который готовится без яиц и молочных продуктов и его можно есть в пост.

Ингредиенты:

мука – 240 г

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какао – 35 г

сахар – 160 г

разрыхлитель – 15 г

заваренный кофе – 200 г

апельсиновый сок – 100 г

масло растительное – 70 г

цедра 1\2 лимона

Глазурь:

темный шоколад – 150 г

масло растительное – 30 г

грецкие орехи – 50 г

Способ приготовления:

1. Муку, какао и разрыхлитель просеять в миску, добавить сахар и перемешать венчиком.

2. Налить в ингредиенты кофе, сок, масло, добавить цедру и перемешать тесто до однородности.

3. Вылить тесто в застеленную пергаментом и смазанную маслом форму (диаметр 22-24 см). Накрыть фольгой и сделать дырки ножом. Выпекать при температуре 180 градусов духовке 30 минут. В готовом виде дать пирогу полностью остыть.

4. Для глазури нужно растопить шоколад с растительным маслом, постоянно помешивая. Добавить измельченные орехи и вылить массу на пирог.

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