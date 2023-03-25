Элементарный шоколадный пирог: проще любых тортов

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,0 т.
Элементарный шоколадный пирог: проще любых тортов

Если быстро приготовить вкусный десерт – идеальным вариантом будет такой шоколадный пирог. Тесто для этого блюда редкое, поэтому его нужно просто вылить в форму – ничего не придется долго вымешивать. Особенно вкусна сладкая шоколадная глазурь.

Идея приготовления шоколадного пирога вместо торта опубликована на странице фудблогерки Дарьи с ником recepti_dariko в Instagram.

Элементарный шоколадный пирог: проще любых тортов

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 180 г сахарной пудры
  • 220 г молока
  • 100 г растительного масла без запаха
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  • +/- 270 г муки
  • 40 г какао
  • 1,5 ч.л. разрыхлителя
  • ванилин на кончике ножа

Ингредиенты для пропитки:

  • 200 г молока
  • 40 г сгущенки

Ингредиенты для декора:

  • готовая шоколадная глазурь
  • 50 г сливочного масла
  • 2 ст.л. горячей воды
  • 40 г орешков

Способ приготовления:

Элементарный шоколадный пирог: проще любых тортов

1. Яйца взбиваем с сахарной пудрой, добавляем ванилин, масло, молоко, хорошо взбиваем миксером.

2. Отдельно смешиваем муку, какао, разрыхлитель. Просеиваем в несколько приемов в тесто.

Элементарный шоколадный пирог: проще любых тортов

3. Перемешиваем или на малой скорости миксера или лопаткой. Тесто для пирогов не любит долгого взбивания, поэтому делаем осторожно, но быстро.

Элементарный шоколадный пирог: проще любых тортов

4. Переливаем тесто в форму (лучше всего взять 22-23 см – пирог будет повыше).

Элементарный шоколадный пирог: проще любых тортов

5. Выпекаем 40-45 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Проверяем на готовность зубочисткой.

Элементарный шоколадный пирог: проще любых тортов

6. Вынимаем пирог из формы, протыкаем много раз зубочисткой для лучшей пропитки.

Элементарный шоколадный пирог: проще любых тортов

7. Пропитываем пирог смесью теплого молока и сгущенки. Когда поверхность просохнет, покрываем ее глазурью. Орехи подсушиваем на сковороде, измельчаем и посыпаем пирог сверху.

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