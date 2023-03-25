Элементарный шоколадный пирог: проще любых тортов
Если быстро приготовить вкусный десерт – идеальным вариантом будет такой шоколадный пирог. Тесто для этого блюда редкое, поэтому его нужно просто вылить в форму – ничего не придется долго вымешивать. Особенно вкусна сладкая шоколадная глазурь.
Идея приготовления шоколадного пирога вместо торта опубликована на странице фудблогерки Дарьи с ником recepti_dariko в Instagram.
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 180 г сахарной пудры
- 220 г молока
- 100 г растительного масла без запаха
- +/- 270 г муки
- 40 г какао
- 1,5 ч.л. разрыхлителя
- ванилин на кончике ножа
Ингредиенты для пропитки:
- 200 г молока
- 40 г сгущенки
Ингредиенты для декора:
- готовая шоколадная глазурь
- 50 г сливочного масла
- 2 ст.л. горячей воды
- 40 г орешков
Способ приготовления:
1. Яйца взбиваем с сахарной пудрой, добавляем ванилин, масло, молоко, хорошо взбиваем миксером.
2. Отдельно смешиваем муку, какао, разрыхлитель. Просеиваем в несколько приемов в тесто.
3. Перемешиваем или на малой скорости миксера или лопаткой. Тесто для пирогов не любит долгого взбивания, поэтому делаем осторожно, но быстро.
4. Переливаем тесто в форму (лучше всего взять 22-23 см – пирог будет повыше).
5. Выпекаем 40-45 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Проверяем на готовность зубочисткой.
6. Вынимаем пирог из формы, протыкаем много раз зубочисткой для лучшей пропитки.
7. Пропитываем пирог смесью теплого молока и сгущенки. Когда поверхность просохнет, покрываем ее глазурью. Орехи подсушиваем на сковороде, измельчаем и посыпаем пирог сверху.
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