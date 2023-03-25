Если быстро приготовить вкусный десерт – идеальным вариантом будет такой шоколадный пирог. Тесто для этого блюда редкое, поэтому его нужно просто вылить в форму – ничего не придется долго вымешивать. Особенно вкусна сладкая шоколадная глазурь.

Идея приготовления шоколадного пирога вместо торта опубликована на странице фудблогерки Дарьи с ником recepti_dariko в Instagram.

Ингредиенты:

2 яйца

180 г сахарной пудры

220 г молока

100 г растительного масла без запаха

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+/- 270 г муки

40 г какао

1,5 ч.л. разрыхлителя

ванилин на кончике ножа

Ингредиенты для пропитки:

200 г молока

40 г сгущенки

Ингредиенты для декора:

готовая шоколадная глазурь

50 г сливочного масла

2 ст.л. горячей воды

40 г орешков

Способ приготовления:

1. Яйца взбиваем с сахарной пудрой, добавляем ванилин, масло, молоко, хорошо взбиваем миксером.

2. Отдельно смешиваем муку, какао, разрыхлитель. Просеиваем в несколько приемов в тесто.

3. Перемешиваем или на малой скорости миксера или лопаткой. Тесто для пирогов не любит долгого взбивания, поэтому делаем осторожно, но быстро.

4. Переливаем тесто в форму (лучше всего взять 22-23 см – пирог будет повыше).

5. Выпекаем 40-45 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Проверяем на готовность зубочисткой.

6. Вынимаем пирог из формы, протыкаем много раз зубочисткой для лучшей пропитки.

7. Пропитываем пирог смесью теплого молока и сгущенки. Когда поверхность просохнет, покрываем ее глазурью. Орехи подсушиваем на сковороде, измельчаем и посыпаем пирог сверху.

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