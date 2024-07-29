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Элементарный сладкий рулет без раскатывания теста: в основе обычный лаваш
Из лаваша можно приготовить не только соленые закуски и запеканки, но и сладкие десерты. Возьмите сочные сезонные ягоды, а также нежный кисломолочный сыр. Всего 20 минут в духовке, и очень простая выпечка к чаю готова.
Идея приготовления сладкого рулета из лаваша опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником healthydemure в Instagram. Понадобится всего 5 ингредиентов.
Ингредиенты:
- лаваш – 1 шт.
- творог – 200-250 г
- яйцо – 1 шт.
- мед – 2 ч.л.
- ягоды ~ 100 г
Способ приготовления:
1. В сыр добавить яичный белок и мед.
2. Хорошо смешать или взбить блендером.
3. Смазать лаваш творожной начинкой.
4. Добавить ягоды.
5. Свернуть лаваш в рулет.
6. Смазать яичным желтком сверху.
7. Отправить запекаться в духовку при температуре 180 градусов на 20 минут.
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