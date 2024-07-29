Из лаваша можно приготовить не только соленые закуски и запеканки, но и сладкие десерты. Возьмите сочные сезонные ягоды, а также нежный кисломолочный сыр. Всего 20 минут в духовке, и очень простая выпечка к чаю готова.

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Идея приготовления сладкого рулета из лаваша опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником healthydemure в Instagram. Понадобится всего 5 ингредиентов.

Ингредиенты:

лаваш – 1 шт.

творог – 200-250 г

яйцо – 1 шт.

мед – 2 ч.л.

ягоды ~ 100 г

Способ приготовления:

1. В сыр добавить яичный белок и мед.

2. Хорошо смешать или взбить блендером.

3. Смазать лаваш творожной начинкой.

4. Добавить ягоды.

5. Свернуть лаваш в рулет.

6. Смазать яичным желтком сверху.

7. Отправить запекаться в духовку при температуре 180 градусов на 20 минут.

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