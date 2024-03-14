Элементарный сладкий рулет с фруктами, не нужно выпекать: из чего сделать тесто

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
156
Элементарный сладкий рулет с фруктами, не нужно выпекать: из чего сделать тесто

Такой простой рулет – это именно то, что нужно к чаю. В его составе нет муки, разрыхлителя и сахара. И выпекать ничего не придется.

Идея приготовления быстрого рулета без выпечки опубликована на странице фудблогера healthyddiary__ в Instagram. Для начинки отлично подойдут творог и фрукты.

Элементарный сладкий рулет с фруктами, не нужно выпекать: из чего сделать тесто

Ингредиенты:

  • печенье – 2 пачки
  • какао – 2 ст.л.
  • банан – 2 шт
  • молоко – 50 мл
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Ингредиенты для начинки:

Элементарный сладкий рулет с фруктами, не нужно выпекать: из чего сделать тесто
  • кисломолочный творог (филадельфия лайт)
  • сахарная пудра (или вместо сыра и пудры сливки 33%)
  • фрукты, ягоды (вкусно апельсин и голубика)

Способ приготовления:

Элементарный сладкий рулет с фруктами, не нужно выпекать: из чего сделать тесто

1. В блендере взбить печенье.

2. Добавить к бананам, перемешать.

3. Добавить молоко и какао.

Элементарный сладкий рулет с фруктами, не нужно выпекать: из чего сделать тесто

4. Снова перемешать (тесто не должно прилипать к рукам, если прилипает, добавить еще печенье).

Элементарный сладкий рулет с фруктами, не нужно выпекать: из чего сделать тесто

5. Раскатать тесто на пергаменте.

Элементарный сладкий рулет с фруктами, не нужно выпекать: из чего сделать тесто

6. Добавить начинку (филадельфию взбить в блендере с сахарной пудрой), фрукты, ягоды.

7. Сформировать рулет и отправить в холодильник на несколько часов.

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