Элементарный сладкий рулет с фруктами, не нужно выпекать: из чего сделать тесто
Такой простой рулет – это именно то, что нужно к чаю. В его составе нет муки, разрыхлителя и сахара. И выпекать ничего не придется.
Идея приготовления быстрого рулета без выпечки опубликована на странице фудблогера healthyddiary__ в Instagram. Для начинки отлично подойдут творог и фрукты.
Ингредиенты:
- печенье – 2 пачки
- какао – 2 ст.л.
- банан – 2 шт
- молоко – 50 мл
Ингредиенты для начинки:
- кисломолочный творог (филадельфия лайт)
- сахарная пудра (или вместо сыра и пудры сливки 33%)
- фрукты, ягоды (вкусно апельсин и голубика)
Способ приготовления:
1. В блендере взбить печенье.
2. Добавить к бананам, перемешать.
3. Добавить молоко и какао.
4. Снова перемешать (тесто не должно прилипать к рукам, если прилипает, добавить еще печенье).
5. Раскатать тесто на пергаменте.
6. Добавить начинку (филадельфию взбить в блендере с сахарной пудрой), фрукты, ягоды.
7. Сформировать рулет и отправить в холодильник на несколько часов.
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