Такой простой рулет – это именно то, что нужно к чаю. В его составе нет муки, разрыхлителя и сахара. И выпекать ничего не придется.

Идея приготовления быстрого рулета без выпечки опубликована на странице фудблогера healthyddiary__ в Instagram. Для начинки отлично подойдут творог и фрукты.

Ингредиенты:

печенье – 2 пачки

какао – 2 ст.л.

банан – 2 шт

молоко – 50 мл

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Ингредиенты для начинки:

кисломолочный творог (филадельфия лайт)

сахарная пудра (или вместо сыра и пудры сливки 33%)

фрукты, ягоды (вкусно апельсин и голубика)

Способ приготовления:

1. В блендере взбить печенье.

2. Добавить к бананам, перемешать.

3. Добавить молоко и какао.

4. Снова перемешать (тесто не должно прилипать к рукам, если прилипает, добавить еще печенье).

5. Раскатать тесто на пергаменте.

6. Добавить начинку (филадельфию взбить в блендере с сахарной пудрой), фрукты, ягоды.

7. Сформировать рулет и отправить в холодильник на несколько часов.

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