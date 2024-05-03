Элементарный слоеный пирог для сытного обеда: из чего сделать начинку
Если у вас есть слоеное тесто – сытному обеду быть. И приготовите вы его достаточно быстро. Испеките пирог со шпинатом и сыром – получится максимально питательно.
Идея приготовления быстрого слоеного пирога с сыром и шпинатом на обед опубликована на странице фудблогера Анны Коваль ( anna.koval___ ) в Instagram. С таким блюдом справится каждый.
Ингредиенты:
- слоеное-дрожжевое тесто (можно взять просто слоеное) – 900 г
- сыр – 180 г
- шпинат
- твердый творог – 150-200 г
- яйца – 3 шт.
- желток – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Раскатать половину теста, выложить на смазанный маслом противень.
2. Лучше сразу сделать бортики.
3. Сверху добавить сыр, шпинат и сыр.
4. Яйца взбить с солью и перцем.
5. Залить в пирог.
6. Раскатать другую часть теста, накрыть и прижать кончики.
7. Смазать сверху желтком.
8. Сверху можно посыпать кунжутом.
9. Запекать в духовке 30 минут при температуре 180 градусов.
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