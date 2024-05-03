Если у вас есть слоеное тесто – сытному обеду быть. И приготовите вы его достаточно быстро. Испеките пирог со шпинатом и сыром – получится максимально питательно.

Идея приготовления быстрого слоеного пирога с сыром и шпинатом на обед опубликована на странице фудблогера Анны Коваль ( anna.koval___ ) в Instagram. С таким блюдом справится каждый.

Ингредиенты:

слоеное-дрожжевое тесто (можно взять просто слоеное) – 900 г

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сыр – 180 г

шпинат

твердый творог – 150-200 г

яйца – 3 шт.

желток – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Раскатать половину теста, выложить на смазанный маслом противень.

2. Лучше сразу сделать бортики.

3. Сверху добавить сыр, шпинат и сыр.

4. Яйца взбить с солью и перцем.

5. Залить в пирог.

6. Раскатать другую часть теста, накрыть и прижать кончики.

7. Смазать сверху желтком.

8. Сверху можно посыпать кунжутом.

9. Запекать в духовке 30 минут при температуре 180 градусов.

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