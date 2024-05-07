Элементарный тертый пирог к чаю: как приготовить бюджетный десерт для всей семьи
Если нужно что-то быстро приготовить к чаю – используйте домашнее повидло, точно в погребе. С ним можно сделать очень простой тертый пирог. Тесто максимально простое – вы потратите на него слишком мало времени.
Идея приготовления тертого пирога с повидлом опубликована на странице фудблогера Ольги Кобык (oliakoby) в Instagram. Выпечка довольно долго не черствеет.
Ингредиенты:
- яйца – 1 шт.
- сахар – 40 г
- сливочное масло – 100 г
- разрыхлитель – 0,5 ч.л.
- мука – 220 г
Ингредиенты для начинки:
- повидло
Способ приготовления:
1. В муку всыпать сахар, разрыхлитель, перемешать и добавить охлажденное сливочное масло.
2. Руками перетереть муку с маслом в крошку.
3. Добавить яйцо и замешать тесто.
4. Часть теста (1/3) обернуть пищевой пленкой и положить в морозилку на 20-30 минут, 2/3 части оставить в холодильнике.
5. Большую часть теста (2/3) раскатать и выложить в форму для выпечки.
6. Выложить повидло и сверху натереть на терке 1/3 часть теста.
7. Выпекать в духовке при температуре 180 градусах, 30-35 минут.
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