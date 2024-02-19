Элементарный тертый пирог с замороженными ягодами: вместо любых тортов и печенья
Тертый пирог – это настоящая находка, когда нужно приготовить быстро что-нибудь вкусное к чаю. Все, что здесь занимает больше времени – это замешивание теста. Затем его просто нужно натереть и соединить с начинкой.
Идея приготовления элементарного тертого пирога с ягодами опубликована на странице фудблогера Анастасии Баглай (nastya_food_baglay) в Instagram. Можно использовать замороженные плоды, которые есть в вашей морозилке.
Ингредиенты для теста:
- масло сливочное – 200 г
- сахар – 200 г
- яйца – 2 шт
- соль – дрепка
- мука – 450 г
- разрыхлитель – 10 г
Ингредиенты для начинки:
- черника мороженая – 400-420 г
- сахар – 100 г если кислая ягода то 150 г
- крахмал кукурузный – 2 ст.л. без горы
Способ приготовления:
1. Масло нагреть при комнатной температуре, чтобы можно было разомнуть вилкой или немного подогреть в микроволновке.
2. К маслу добавить сахар и деревень, перемешать, добавить яйца, тщательно перемешать, взбить блендером, до однородности секунд 20.
3. Муку смешать с разрыхлителем и добавить к маслу, вымешать вилкой, затем руками.
4. Тесто разделить на две части, 1/3 теста положить в морозилку, остаток в холодильник на 30 минут.
5. Мороженую чернику перемешать с крахмалом. Можно добавить сахар сразу или уже потом.
6. Пока тесто в холодильнике – периодически перемешать чернику.
7. Раскатать тесто на пергаменте – так потом удобно перенести на противень, не очень тонко и толсто.
8. Выложить чернику, посыпать сахаром, натереть тесто с морозилки.
9. Выпекать при температуре 180 градусов 30-35 минут.
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