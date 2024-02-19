Тертый пирог – это настоящая находка, когда нужно приготовить быстро что-нибудь вкусное к чаю. Все, что здесь занимает больше времени – это замешивание теста. Затем его просто нужно натереть и соединить с начинкой.

Идея приготовления элементарного тертого пирога с ягодами опубликована на странице фудблогера Анастасии Баглай (nastya_food_baglay) в Instagram. Можно использовать замороженные плоды, которые есть в вашей морозилке.

Ингредиенты для теста:

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масло сливочное – 200 г

сахар – 200 г

яйца – 2 шт

соль – дрепка

мука – 450 г

разрыхлитель – 10 г

Ингредиенты для начинки:

черника мороженая – 400-420 г

сахар – 100 г если кислая ягода то 150 г

крахмал кукурузный – 2 ст.л. без горы

Способ приготовления:

1. Масло нагреть при комнатной температуре, чтобы можно было разомнуть вилкой или немного подогреть в микроволновке.

2. К маслу добавить сахар и деревень, перемешать, добавить яйца, тщательно перемешать, взбить блендером, до однородности секунд 20.

3. Муку смешать с разрыхлителем и добавить к маслу, вымешать вилкой, затем руками.

4. Тесто разделить на две части, 1/3 теста положить в морозилку, остаток в холодильник на 30 минут.

5. Мороженую чернику перемешать с крахмалом. Можно добавить сахар сразу или уже потом.

6. Пока тесто в холодильнике – периодически перемешать чернику.

7. Раскатать тесто на пергаменте – так потом удобно перенести на противень, не очень тонко и толсто.

8. Выложить чернику, посыпать сахаром, натереть тесто с морозилки.

9. Выпекать при температуре 180 градусов 30-35 минут.

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