Элементарный тертый пирог со сливами: готовится в считанные минуты

Екатерина Ягович
FoodOboz
3 минуты
435
Элементарный тертый пирог со сливами: готовится в считанные минуты

Вкусный тертый пирог можно приготовить со сливами. Именно сейчас сезон таких плодов, поэтому начинка получится очень сочной. Вы очень быстро приготовите такую выпечку к чаю, чтобы угостить ней своих родных.

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Идея приготовления ленивого сливового пирога опубликована на странице фудблогера Юлии с ником julia food blog ua в Instagram. Тесто обычное песочное.

Элементарный тертый пирог со сливами: готовится в считанные минуты

Ингредиенты для теста:

  • яйца – 1 шт (+ 1 желток)
  • холодное молоко – 50 мл.
  • сахар – 140 г
  • мука пшеничная – 310 г + 30 г миндальной муки (по желанию)
  • ванилин – 1 г
  • разрыхлитель – 3 г
  • щепотка соли
  • холодное сливочное масло – 120 г

Способ приготовления:

Элементарный тертый пирог со сливами: готовится в считанные минуты

1. Молоко, яйца и сахар перемешать венчиком.

2. Масло порезать на кусочки и добавить к просеянной муке, ванилину, соли и разрыхлителю.

Элементарный тертый пирог со сливами: готовится в считанные минуты

3. Перетереть в крошку с помощью комбайна (насадка весло), ножом, вилкой или руками.

4. Сделать в центре углубления и вылить молочно-яичную смесь.

5. Замесить тесто.

Элементарный тертый пирог со сливами: готовится в считанные минуты

6. Положить тесто под пищевую пленку и выслать в холодильник на час.

7. Треть теста заморозить.

8. Другую часть раскатать в пласт, присыпанный мукой и выложить на форму.

Элементарный тертый пирог со сливами: готовится в считанные минуты

9. Форма может быть любая, бисквитная тоже. Сделать дно и бортики.

Ингредиенты для начинки:

  • сливы – 700 г
  • сахар – 140 г
  • кукурузный крахмал (если сливы очень водянистые 55 г) – 40-55 г

Способ приготовления:

Элементарный тертый пирог со сливами: готовится в считанные минуты

1. Сливы взбить блендером.

2. Крахмал перемешать с сахаром венчиком, добавить к сливовому пюре.

3. Проварить массу полторы минуты после закипания, постоянно помешивая.

Элементарный тертый пирог со сливами: готовится в считанные минуты

4. Начинку переложить в отдельную емкость и дать остыть.

5. Далее выложить начинку в форму.

6. Сверху натереть замороженное тесто.

Элементарный тертый пирог со сливами: готовится в считанные минуты

7. Выпекать при температуре 180 градусов 40 минут.

8. Дать пирогу полностью охладиться, чтобы начинка стабилизировалась.

Элементарный тертый пирог со сливами: готовится в считанные минуты

9. Поставить в холодильник на 20 минут.

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