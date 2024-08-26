Элементарный тертый пирог со сливами: готовится в считанные минуты
Вкусный тертый пирог можно приготовить со сливами. Именно сейчас сезон таких плодов, поэтому начинка получится очень сочной. Вы очень быстро приготовите такую выпечку к чаю, чтобы угостить ней своих родных.
Идея приготовления ленивого сливового пирога опубликована на странице фудблогера Юлии с ником julia food blog ua в Instagram. Тесто обычное песочное.
Ингредиенты для теста:
- яйца – 1 шт (+ 1 желток)
- холодное молоко – 50 мл.
- сахар – 140 г
- мука пшеничная – 310 г + 30 г миндальной муки (по желанию)
- ванилин – 1 г
- разрыхлитель – 3 г
- щепотка соли
- холодное сливочное масло – 120 г
Способ приготовления:
1. Молоко, яйца и сахар перемешать венчиком.
2. Масло порезать на кусочки и добавить к просеянной муке, ванилину, соли и разрыхлителю.
3. Перетереть в крошку с помощью комбайна (насадка весло), ножом, вилкой или руками.
4. Сделать в центре углубления и вылить молочно-яичную смесь.
5. Замесить тесто.
6. Положить тесто под пищевую пленку и выслать в холодильник на час.
7. Треть теста заморозить.
8. Другую часть раскатать в пласт, присыпанный мукой и выложить на форму.
9. Форма может быть любая, бисквитная тоже. Сделать дно и бортики.
Ингредиенты для начинки:
- сливы – 700 г
- сахар – 140 г
- кукурузный крахмал (если сливы очень водянистые 55 г) – 40-55 г
Способ приготовления:
1. Сливы взбить блендером.
2. Крахмал перемешать с сахаром венчиком, добавить к сливовому пюре.
3. Проварить массу полторы минуты после закипания, постоянно помешивая.
4. Начинку переложить в отдельную емкость и дать остыть.
5. Далее выложить начинку в форму.
6. Сверху натереть замороженное тесто.
7. Выпекать при температуре 180 градусов 40 минут.
8. Дать пирогу полностью охладиться, чтобы начинка стабилизировалась.
9. Поставить в холодильник на 20 минут.
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