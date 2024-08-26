Вкусный тертый пирог можно приготовить со сливами. Именно сейчас сезон таких плодов, поэтому начинка получится очень сочной. Вы очень быстро приготовите такую выпечку к чаю, чтобы угостить ней своих родных.

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Идея приготовления ленивого сливового пирога опубликована на странице фудблогера Юлии с ником julia food blog ua в Instagram. Тесто обычное песочное.

Ингредиенты для теста:

яйца – 1 шт (+ 1 желток)

холодное молоко – 50 мл.

сахар – 140 г

мука пшеничная – 310 г + 30 г миндальной муки (по желанию)

ванилин – 1 г

разрыхлитель – 3 г

щепотка соли

холодное сливочное масло – 120 г

Способ приготовления:

1. Молоко, яйца и сахар перемешать венчиком.

2. Масло порезать на кусочки и добавить к просеянной муке, ванилину, соли и разрыхлителю.

3. Перетереть в крошку с помощью комбайна (насадка весло), ножом, вилкой или руками.

4. Сделать в центре углубления и вылить молочно-яичную смесь.

5. Замесить тесто.

6. Положить тесто под пищевую пленку и выслать в холодильник на час.

7. Треть теста заморозить.

8. Другую часть раскатать в пласт, присыпанный мукой и выложить на форму.

9. Форма может быть любая, бисквитная тоже. Сделать дно и бортики.

Ингредиенты для начинки:

сливы – 700 г

сахар – 140 г

кукурузный крахмал (если сливы очень водянистые 55 г) – 40-55 г

Способ приготовления:

1. Сливы взбить блендером.

2. Крахмал перемешать с сахаром венчиком, добавить к сливовому пюре.

3. Проварить массу полторы минуты после закипания, постоянно помешивая.

4. Начинку переложить в отдельную емкость и дать остыть.

5. Далее выложить начинку в форму.

6. Сверху натереть замороженное тесто.

7. Выпекать при температуре 180 градусов 40 минут.

8. Дать пирогу полностью охладиться, чтобы начинка стабилизировалась.

9. Поставить в холодильник на 20 минут.

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