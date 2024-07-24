Если у вас часто выключают свет и времени не хватает, чтобы приготовить вкусную выпечку, сделайте торт из печенья. Для него вам не понадобится электричество вообще. Крем можно перемешать просто ложкой, а тесто выпекать не придется, потому что в основе обычное печенье.

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Идея приготовления торта, который можно сделать без плиты, опубликована на странице фудблогера Ольги Билоус (bilous_olha) в Instagram. Если нет возможности поставить десерт в холодильник, можете найти другое прохладное место.

Ингредиенты:

сметана – 300 г

вареное сгущенку – 3 ст.л.

песочное печенье – 500 г (старайтесь выбирать не очень хрупкое)

готовый кофе без сахара (охлажденный)

Способ приготовления:

1. Сметану и сгущенку просто смешать до однородности, ничего сбивать не надо.

2. Крем должен быть сладким, а не кислым. Попробуйте, если не хватает сгущенки, добавьте.

3. Печенье немного обмакнуть в кофе.

4. Смазать печенье кремом, затем снова печенье и последний слой тоже смазать.

5. Поставить тортик в холодильник на 2-3 часа, а можно и на всю ночь.

6. Готовый торт посыпать раскрошенным печеньем

7. Если хотите подать на стол целый торт, кладите пищевую пленку на дно формы. Только так, чтобы концы были сверху и вы смогли за них вытащить торт.

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