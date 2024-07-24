Элементарный торт без плиты: можно приготовить, когда нет света
Если у вас часто выключают свет и времени не хватает, чтобы приготовить вкусную выпечку, сделайте торт из печенья. Для него вам не понадобится электричество вообще. Крем можно перемешать просто ложкой, а тесто выпекать не придется, потому что в основе обычное печенье.
Идея приготовления торта, который можно сделать без плиты, опубликована на странице фудблогера Ольги Билоус (bilous_olha) в Instagram. Если нет возможности поставить десерт в холодильник, можете найти другое прохладное место.
Ингредиенты:
- сметана – 300 г
- вареное сгущенку – 3 ст.л.
- песочное печенье – 500 г (старайтесь выбирать не очень хрупкое)
- готовый кофе без сахара (охлажденный)
Способ приготовления:
1. Сметану и сгущенку просто смешать до однородности, ничего сбивать не надо.
2. Крем должен быть сладким, а не кислым. Попробуйте, если не хватает сгущенки, добавьте.
3. Печенье немного обмакнуть в кофе.
4. Смазать печенье кремом, затем снова печенье и последний слой тоже смазать.
5. Поставить тортик в холодильник на 2-3 часа, а можно и на всю ночь.
6. Готовый торт посыпать раскрошенным печеньем
7. Если хотите подать на стол целый торт, кладите пищевую пленку на дно формы. Только так, чтобы концы были сверху и вы смогли за них вытащить торт.
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