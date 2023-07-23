Элементарный торт "Черный лес" с вишнями: готовится на сковороде

Екатерина Ягович
FoodOboz
3 минуты
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Элементарный торт 'Черный лес' с вишнями: готовится на сковороде

Вместо того, чтобы долго возиться с выпеканием торта, можно приготовить такой десерт на сковородке. У вас получится отличный "Черный лес". В его составе сочная вишневая начинка и нежный крем.

Идея приготовления торта на сковороде опубликована на странице фудблогера Виктории с ником kelbas_v в Instagram. Тесто хорошо пропекается и держит форму.

Элементарный торт ''Черный лес'' с вишнями: готовится на сковороде

Ингредиенты для начинки:

  • 400 г вишни без косточки
  • 100 г сахара

Способ приготовления начинки:

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1. Вишни смешайте с сахаром.

2. Поставьте средний огонь.

3. Доведите до медленного кипения.

4. Проварите 10 минут.

5. Отставьте охлаждаться.

Элементарный торт ''Черный лес'' с вишнями: готовится на сковороде

Ингредиенты для крема:

  • 800 г сметаны
  • 150 г сахарной пудры
  • сок и цедра 1 лимона
  • 2 пакетика сгустителя для сметаны/сливок

Способ приготовления крема:

Элементарный торт ''Черный лес'' с вишнями: готовится на сковороде

1. К холодной сметане добавьте сахарную пудру и все части лимона.

2. Немного сбейте венчиком.

3. Всыпьте загуститель.

4. Взбивайте еще 2-3 минуты.

5. Поставьте в холодильник.

Ингредиенты для лепешек:

Элементарный торт ''Черный лес'' с вишнями: готовится на сковороде
  • 3 яйца
  • 250 г сахара + 10 г ванильного сахара
  • 100 мл масла
  • 250 мл молока
  • 400 г муки
  • 4-5 ст.л. какао
  • 15-18 г разрыхлителя
  • 350 мл кипятка

Способ приготовления:

Элементарный торт ''Черный лес'' с вишнями: готовится на сковороде

1. Для теста постепенно смешайте все ингредиенты в одной миске. В самом конце влейте кипяток и быстро перемешайте до однородности.

2. Жарьте коржи на разогретой сухой сковороде при средней температуре.

3. Когда корж станет полностью сухим (3-4 мин), осторожно переверните его на другую сторону и жарьте еще 1 минуту.

4. Готовые коржи подрежьте до одинаковой круглой формы с помощью крышки или тарелки.

5. Для декора обрезки и лишние коржи измельчите в блендере или руками. Если корж рвется – вы недостаточно хорошо его пропекли.

Способ сборки торта:

Элементарный торт ''Черный лес'' с вишнями: готовится на сковороде

1. На дно тарелки уложите ложку крема.

2. Затем корж.

3. Добавьте пропитку.

4. Крем.

5. Вишня.

Элементарный торт ''Черный лес'' с вишнями: готовится на сковороде

6. Корж.

7. Повторить до конца ингредиентов.

8. На предпоследний корж не кладите вишни, чтобы верх тортика был ровный.

9. Финальный корж.

10. Обсыпьте декором.

11. Спрячь в холодильник на 4-8 часов.

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