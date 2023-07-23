Вместо того, чтобы долго возиться с выпеканием торта, можно приготовить такой десерт на сковородке. У вас получится отличный "Черный лес". В его составе сочная вишневая начинка и нежный крем.

Идея приготовления торта на сковороде опубликована на странице фудблогера Виктории с ником kelbas_v в Instagram. Тесто хорошо пропекается и держит форму.

Ингредиенты для начинки:

400 г вишни без косточки

100 г сахара

Способ приготовления начинки:

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1. Вишни смешайте с сахаром.

2. Поставьте средний огонь.

3. Доведите до медленного кипения.

4. Проварите 10 минут.

5. Отставьте охлаждаться.

Ингредиенты для крема:

800 г сметаны

150 г сахарной пудры

сок и цедра 1 лимона

2 пакетика сгустителя для сметаны/сливок

Способ приготовления крема:

1. К холодной сметане добавьте сахарную пудру и все части лимона.

2. Немного сбейте венчиком.

3. Всыпьте загуститель.

4. Взбивайте еще 2-3 минуты.

5. Поставьте в холодильник.

Ингредиенты для лепешек:

3 яйца

250 г сахара + 10 г ванильного сахара

100 мл масла

250 мл молока

400 г муки

4-5 ст.л. какао

15-18 г разрыхлителя

350 мл кипятка

Способ приготовления:

1. Для теста постепенно смешайте все ингредиенты в одной миске. В самом конце влейте кипяток и быстро перемешайте до однородности.

2. Жарьте коржи на разогретой сухой сковороде при средней температуре.

3. Когда корж станет полностью сухим (3-4 мин), осторожно переверните его на другую сторону и жарьте еще 1 минуту.

4. Готовые коржи подрежьте до одинаковой круглой формы с помощью крышки или тарелки.

5. Для декора обрезки и лишние коржи измельчите в блендере или руками. Если корж рвется – вы недостаточно хорошо его пропекли.

Способ сборки торта:

1. На дно тарелки уложите ложку крема.

2. Затем корж.

3. Добавьте пропитку.

4. Крем.

5. Вишня.

6. Корж.

7. Повторить до конца ингредиентов.

8. На предпоследний корж не кладите вишни, чтобы верх тортика был ровный.

9. Финальный корж.

10. Обсыпьте декором.

11. Спрячь в холодильник на 4-8 часов.

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