Элементарный торт к чаю с бананами и киви: выпекать не придется

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
3
Элементарный торт к чаю с бананами и киви: выпекать не придется

Весной всегда хочется очень простых и лёгких десертов без теста. На этот случай отлично подойдут свежие фрукты. Для основы можно использовать обычный крекер, чтобы ничего не было выпекать – десерт прекрасно застынет в холодильнике.

Идея приготовления торта с киви и бананами без выпечки опубликована на странице фудблогера с ником zhuravlina_cooking в Instagram. Идеально подойдёт даже для семейного празднования.

Элементарный торт к чаю с бананами и киви: выпекать не придется

Ингредиенты:

  • киви – 4-5 шт.
  • бананы – 2 шт.
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  • крекер с маком – 270-300 г
  • сметана – 500 г
  • сахар – 100 г
  • ванильный сахар – 10 гр

Способ приготовления:

Элементарный торт к чаю с бананами и киви: выпекать не придется

1. Киви нарезать тоненькими кружочками.

2. Бананы порезать маленькими кубиками.

Элементарный торт к чаю с бананами и киви: выпекать не придется

3. К сметане добавить сахар, ванильный сахар и перемешать.

4. Добавить крекер, нарезанные бананы.

Элементарный торт к чаю с бананами и киви: выпекать не придется

5. Все вымешать ложкой.

6. Миску обернуть пищевой пленкой.

Элементарный торт к чаю с бананами и киви: выпекать не придется

7. Выложить нарезанное киви и сливочно-крекерную массу.

8. Разровнять ложкой.

Элементарный торт к чаю с бананами и киви: выпекать не придется

9. Накрыть пищевой пленкой.

Элементарный торт к чаю с бананами и киви: выпекать не придется

10. Переложить в холодильник минимум на час.

Элементарный торт к чаю с бананами и киви: выпекать не придется

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