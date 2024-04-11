Элементарный торт к чаю с бананами и киви: выпекать не придется
Весной всегда хочется очень простых и лёгких десертов без теста. На этот случай отлично подойдут свежие фрукты. Для основы можно использовать обычный крекер, чтобы ничего не было выпекать – десерт прекрасно застынет в холодильнике.
Идея приготовления торта с киви и бананами без выпечки опубликована на странице фудблогера с ником zhuravlina_cooking в Instagram. Идеально подойдёт даже для семейного празднования.
Ингредиенты:
- киви – 4-5 шт.
- бананы – 2 шт.
- крекер с маком – 270-300 г
- сметана – 500 г
- сахар – 100 г
- ванильный сахар – 10 гр
Способ приготовления:
1. Киви нарезать тоненькими кружочками.
2. Бананы порезать маленькими кубиками.
3. К сметане добавить сахар, ванильный сахар и перемешать.
4. Добавить крекер, нарезанные бананы.
5. Все вымешать ложкой.
6. Миску обернуть пищевой пленкой.
7. Выложить нарезанное киви и сливочно-крекерную массу.
8. Разровнять ложкой.
9. Накрыть пищевой пленкой.
10. Переложить в холодильник минимум на час.
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