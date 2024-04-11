Весной всегда хочется очень простых и лёгких десертов без теста. На этот случай отлично подойдут свежие фрукты. Для основы можно использовать обычный крекер, чтобы ничего не было выпекать – десерт прекрасно застынет в холодильнике.

Идея приготовления торта с киви и бананами без выпечки опубликована на странице фудблогера с ником zhuravlina_cooking в Instagram. Идеально подойдёт даже для семейного празднования.

Ингредиенты:

киви – 4-5 шт.

бананы – 2 шт.

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крекер с маком – 270-300 г

сметана – 500 г

сахар – 100 г

ванильный сахар – 10 гр

Способ приготовления:

1. Киви нарезать тоненькими кружочками.

2. Бананы порезать маленькими кубиками.

3. К сметане добавить сахар, ванильный сахар и перемешать.

4. Добавить крекер, нарезанные бананы.

5. Все вымешать ложкой.

6. Миску обернуть пищевой пленкой.

7. Выложить нарезанное киви и сливочно-крекерную массу.

8. Разровнять ложкой.

9. Накрыть пищевой пленкой.

10. Переложить в холодильник минимум на час.

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