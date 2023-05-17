Элементарный торт на сковородке: вкуснее "Медовика"
Если на выпекание традиционного "Медовика" нет времени – можно сделать простой торт на сковороде. На жарку каждого коржа вам понадобится не больше 2 минут. Потом все нужно просто перемазать кремом.
Идея приготовления элементарного торта на сковороде опубликована на странице фудблогера Яны Бардич (yana_bardych) в Instagram. Тесто получается очень нежным, ведь в его основе сгущенка.
Ингредиенты для заварного крема:
- 500 мл молока
- 2 яйца
- 100 г сахара
- 50 г крахмала
- 1 пачка ванильного сахара
- 100 г масла
- 50 г муки
Ингредиенты для теста:
- 250 г сгущенки
- 1 яйцо
- 1 ст.л. растительного масла 250 г соли
- мука
- 1 ч.л. разрыхлителя
.Способ приготовления:
1. Выливаем молоко в кастрюлю и ставим нагреваться.
2. В отдельной миске смешиваем яйца, сахар, муку и крахмал (можно кукурузный или обычный картофельный).
3. Все хорошо перемешиваем, чтобы не было комочков.
4. Часть горячего молока вливаем в яичную смесь и быстро перемешиваем.
5. Затем выливаем всю эту яично-молочную массу к остальному молоку (в кастрюлю в которой мы и будем варить крем).
6. Ставим на огонь и ждем, чтобы закипело, после чего варим еще буквально минутку и выключаем.
7. Переливаем крем в миску, чтобы он скорее остыл.
8. На этом шаге добавляем масло и ванильный сахар, все отлично перемешиваем.
9. Накрываем крем пищевой пленкой "в контакт".
10. Оставляем остыть до комнатной температуры.
11. Для теста сгущенку выливаем в миску, добавляем щепотку соли, яйцо, растительное масло и все тщательно перемешиваем.
12. В отдельной миске смешиваем просеянную муку и разрыхлитель.
13. Затем добавляем муку к яичной массе и снова перемешиваем.
14. Выкладываем тесто на рабочую поверхность и начинаем его замешивать руками. Выходит довольно мягкое тесто (через сгущенку может немного липнуть, поэтому следует дополнительно посыпать поверхность мукой).
15. Делим тесто на 7 равных частей, раскатываем каждую из них, довольно тоненько и обрезаем не ровные края.
16. Жарим коржи по 2 мин с каждой стороны на минимальном огне.
17. Дно тарелки смазываем немного кремом, ставим лепешку, снова крем и так далее.
18. Сверху посыпаем какао.
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