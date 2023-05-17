Если на выпекание традиционного "Медовика" нет времени – можно сделать простой торт на сковороде. На жарку каждого коржа вам понадобится не больше 2 минут. Потом все нужно просто перемазать кремом.

Идея приготовления элементарного торта на сковороде опубликована на странице фудблогера Яны Бардич (yana_bardych) в Instagram. Тесто получается очень нежным, ведь в его основе сгущенка.

Ингредиенты для заварного крема:

500 мл молока

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2 яйца

100 г сахара

50 г крахмала

1 пачка ванильного сахара

100 г масла

50 г муки

Ингредиенты для теста:

250 г сгущенки

1 яйцо

1 ст.л. растительного масла 250 г соли

мука

1 ч.л. разрыхлителя

.Способ приготовления:

1. Выливаем молоко в кастрюлю и ставим нагреваться.

2. В отдельной миске смешиваем яйца, сахар, муку и крахмал (можно кукурузный или обычный картофельный).

3. Все хорошо перемешиваем, чтобы не было комочков.

4. Часть горячего молока вливаем в яичную смесь и быстро перемешиваем.

5. Затем выливаем всю эту яично-молочную массу к остальному молоку (в кастрюлю в которой мы и будем варить крем).

6. Ставим на огонь и ждем, чтобы закипело, после чего варим еще буквально минутку и выключаем.

7. Переливаем крем в миску, чтобы он скорее остыл.

8. На этом шаге добавляем масло и ванильный сахар, все отлично перемешиваем.

9. Накрываем крем пищевой пленкой "в контакт".

10. Оставляем остыть до комнатной температуры.

11. Для теста сгущенку выливаем в миску, добавляем щепотку соли, яйцо, растительное масло и все тщательно перемешиваем.

12. В отдельной миске смешиваем просеянную муку и разрыхлитель.

13. Затем добавляем муку к яичной массе и снова перемешиваем.

14. Выкладываем тесто на рабочую поверхность и начинаем его замешивать руками. Выходит довольно мягкое тесто (через сгущенку может немного липнуть, поэтому следует дополнительно посыпать поверхность мукой).

15. Делим тесто на 7 равных частей, раскатываем каждую из них, довольно тоненько и обрезаем не ровные края.

16. Жарим коржи по 2 мин с каждой стороны на минимальном огне.

17. Дно тарелки смазываем немного кремом, ставим лепешку, снова крем и так далее.

18. Сверху посыпаем какао.

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