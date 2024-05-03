Вкусный праздничный торт совсем не обязательно выпекать. Для десерта можно использовать простое печенье, а также нежный крем. Идеально к таким ингредиентам подойдет сочная клубника.

Идея приготовления элементарного торта из печенья без выпечки опубликована на странице фудблогера Наталии с ником smak_nata в Instagram. После того, как вы сформировали десерт, его нужно просто поставить в холодильник.

Ингредиенты:

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печенье затяжное – 36 шт.

клубника

шоколад молочный – 85 г

Ингредиенты для крема:

сметана 20% – 400 г

маскарпоне – 200 г

сливки 33% – 200 г

сахар 60 г

ванилин

Способ приготовления:

1. Сочетаем сметану, маскарпоне, сливки, сахар, ванилин с помощью миксера к пышному однородному крему.

2. Нанести немного крема на блюдо, чтобы зафиксировать нижний слой печенья.

3. Выложить 6 штук печенья, сверху крем, разровнять, разложить слайсы клубники.

4. Затем слой печенья, крем, тертый шоколад. Дальше так повторять.

5. Наносим крем на 6-й слой печенья и бока.

6. С помощью вилки сделать волнистые бока.

7. Сверху присыпать стружкой из шоколада, украсить клубникой и мятой. Поставить торт в холодильник.

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