Элементарный творожный десерт с вишнями, который не нужно выпекать: лучше любых калорийных тортов
Десерты без выпечки можно сделать достаточно лёгкими и низкокалорийными. Для весенне-летнего периода – это именно то, что нужно. Для основания можно использовать обычный кисломолочный творог. Он отлично сочетается с сочными вишнями.
Идея приготовления сырного десерта с вишнями без выпечки опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil_alexx_fit) в Instagram. Десерт подойдет даже для праздничного стола.
Ингредиенты:
- кисломолочный творог 5% – 350 г
- белый йогурт без наполнителей – 150 г
- желатин – 25 г+ и по 100 мл воды (две порции желатина и воды)
- замороженные или консервированные вишни – 350 г
- заменитель сахара – 50+40 г
- вода – 300-400 мл. (или компота с вишен)
Способ приготовления:
1. В две тарелки всыпайте по 25 г желатина и залейте по 100 г воды.
2. Оставляем набухать.
3. В тарелку выложить 350 г кисломолочного творога, влить жидкий белый йогурт.
4. Всыпать заменитель сахара (количество заменителя регулируйте по вкусу).
5. Взбить в однородную массу блендером.
6. Застывший желатин растопить, залить в сыр.
7. Вымешать и перелить в удобную форму.
8. Оставить на 15 минут застывать.
9. Взять вишни (если остался компот – долить его), присыпать заменителем.
10. Залить кипятком и ждать, пока вода остынет.
11. Залить растопленный желатин, размешать и перелить эту массу поверх творожного слоя.
12. Отправить в холодильник до полного застывания.
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