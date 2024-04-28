Десерты без выпечки можно сделать достаточно лёгкими и низкокалорийными. Для весенне-летнего периода – это именно то, что нужно. Для основания можно использовать обычный кисломолочный творог. Он отлично сочетается с сочными вишнями.

Идея приготовления сырного десерта с вишнями без выпечки опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil_alexx_fit) в Instagram. Десерт подойдет даже для праздничного стола.

Ингредиенты:

кисломолочный творог 5% – 350 г

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белый йогурт без наполнителей – 150 г

желатин – 25 г+ и по 100 мл воды (две порции желатина и воды)

замороженные или консервированные вишни – 350 г

заменитель сахара – 50+40 г

вода – 300-400 мл. (или компота с вишен)

Способ приготовления:

1. В две тарелки всыпайте по 25 г желатина и залейте по 100 г воды.

2. Оставляем набухать.

3. В тарелку выложить 350 г кисломолочного творога, влить жидкий белый йогурт.

4. Всыпать заменитель сахара (количество заменителя регулируйте по вкусу).

5. Взбить в однородную массу блендером.

6. Застывший желатин растопить, залить в сыр.

7. Вымешать и перелить в удобную форму.

8. Оставить на 15 минут застывать.

9. Взять вишни (если остался компот – долить его), присыпать заменителем.

10. Залить кипятком и ждать, пока вода остынет.

11. Залить растопленный желатин, размешать и перелить эту массу поверх творожного слоя.

12. Отправить в холодильник до полного застывания.

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