Чтобы приготовить такой пирог, вам не придется замешивать тесто. Все, что нужно сделать, это приобрести уже готовое тесто фило. Оно отлично сочетается с любой начинкой, особенно с яблоками.

Идея приготовления элементарного яблочного пирога из теста фило опубликована на странице фудблогера Инны Каланчи (inna_kalancha) в Instagram. Сверху получается очень хрустящим.

Ингредиенты:

тесто фило – (7-8 листов)

сливки – 250 мл (30%)

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яйца – 2 шт

сахар – 4 ч.л. (регулируйте по вкусу)

яблоки – 100 г

ванильный сахар – 10 г

сливочное масло для смазки теста и формы

Способ приготовления:

1. Тесто заранее достать из пачки и оставить при комнатной температуре на 20-30 минут.

2. Сливочное масло растопить до жидкого состояния и смазать все тесто.

3. Собрать "в гармошку" все слои теста и сложить в форму, смазанную сливочным маслом.

4. Для заливки яйца смешать с сахаром, ванильным сахаром и сливками.

5. Перемешать до однородности.

6. Выпекать при температуре 180 градусов 30-40 минут.

7. Посыпать сахарной пудрой.

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