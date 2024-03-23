Элементарный яблочный пирог, для которого не нужно раскатывать тесто: из чего приготовить
Чтобы приготовить такой пирог, вам не придется замешивать тесто. Все, что нужно сделать, это приобрести уже готовое тесто фило. Оно отлично сочетается с любой начинкой, особенно с яблоками.
Идея приготовления элементарного яблочного пирога из теста фило опубликована на странице фудблогера Инны Каланчи (inna_kalancha) в Instagram. Сверху получается очень хрустящим.
Ингредиенты:
- тесто фило – (7-8 листов)
- сливки – 250 мл (30%)
- яйца – 2 шт
- сахар – 4 ч.л. (регулируйте по вкусу)
- яблоки – 100 г
- ванильный сахар – 10 г
- сливочное масло для смазки теста и формы
Способ приготовления:
1. Тесто заранее достать из пачки и оставить при комнатной температуре на 20-30 минут.
2. Сливочное масло растопить до жидкого состояния и смазать все тесто.
3. Собрать "в гармошку" все слои теста и сложить в форму, смазанную сливочным маслом.
4. Для заливки яйца смешать с сахаром, ванильным сахаром и сливками.
5. Перемешать до однородности.
6. Выпекать при температуре 180 градусов 30-40 минут.
7. Посыпать сахарной пудрой.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: