Быстрые пироги отлично выручают в моменты, когда нужно сытно накормить всю семью. И тесто раскатывать не придется, потому что его можно сделать на кефире. Просто выкладываете все в форму и запекаете.

Идея приготовления сытного заливного пирога на кефире опубликована на странице фитнес-тренера Светланы Шиманской (shymanska.fit) в Instagram. Чтобы начинка была сытной, возьмите тунец, а также отварите яйца.

Ингредиенты для теста:

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мука – 135 г (можно взять рисовую)

яйца – 3 шт.

кефир – 375 мл.

разрыхлитель – 1 ч.л.

соль и перец – 1 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

отварные яйца – 4 шт.

тунец консервированный в собственном соке – 1 банка

лук зеленый – по вкусу

лен для украшения

Способ приготовления:

1. Смешать яйца, кефир, муку, разрыхлитель и соль до однородной массы.

2. Тесто должно получиться не густым.

3. Мелко нарезать отварные яйца, лук смешиваем с тунцом.

4. Форму для запекания смазываем сливочным маслом и выливаем половину теста.

5. Далее распределяем начинку и заливаем оставшимся тестом.

6. Посыпаем льном и отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут.

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