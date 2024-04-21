Элементарный заливной пирог на кефире: тесто получается очень пышным
Быстрые пироги отлично выручают в моменты, когда нужно сытно накормить всю семью. И тесто раскатывать не придется, потому что его можно сделать на кефире. Просто выкладываете все в форму и запекаете.
Идея приготовления сытного заливного пирога на кефире опубликована на странице фитнес-тренера Светланы Шиманской (shymanska.fit) в Instagram. Чтобы начинка была сытной, возьмите тунец, а также отварите яйца.
Ингредиенты для теста:
- мука – 135 г (можно взять рисовую)
- яйца – 3 шт.
- кефир – 375 мл.
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- соль и перец – 1 ч.л.
Ингредиенты для начинки:
- отварные яйца – 4 шт.
- тунец консервированный в собственном соке – 1 банка
- лук зеленый – по вкусу
- лен для украшения
Способ приготовления:
1. Смешать яйца, кефир, муку, разрыхлитель и соль до однородной массы.
2. Тесто должно получиться не густым.
3. Мелко нарезать отварные яйца, лук смешиваем с тунцом.
4. Форму для запекания смазываем сливочным маслом и выливаем половину теста.
5. Далее распределяем начинку и заливаем оставшимся тестом.
6. Посыпаем льном и отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут.
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