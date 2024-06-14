Элементарный завтрак в лаваше с сезонными овощами: как приготовить сытное блюдо

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
99
Элементарный завтрак в лаваше с сезонными овощами: как приготовить сытное блюдо

Если времени для приготовления завтрака у вас очень мало – используйте лаваш. Его можно совместить с совершенно разными компонентами. К примеру, добавить сезонные овощи и зелень.

Идея приготовления быстрого завтрака в лаваше опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником kathycoooks в Instgaram. Вам хватит всего 20 минут.

Элементарный завтрак в лаваше с сезонными овощами: как приготовить сытное блюдо

Ингредиенты:

  • лаваш – 1 шт.
  • яйца – 4 шт.
  • чери – по вкусу
  • спаржа – по вкусу
  • беби моцарелла – по вкусу
  • специи – любые любимые
  • свежий шпинат – 20 г

Способ приготовления:

Элементарный завтрак в лаваше с сезонными овощами: как приготовить сытное блюдо

1. На тортилью выложить яйца.

2. Хорошо посолить и поперчить.

Элементарный завтрак в лаваше с сезонными овощами: как приготовить сытное блюдо

3. Сверху добавить очищенную спаржу.

Элементарный завтрак в лаваше с сезонными овощами: как приготовить сытное блюдо

4. Положить листья шпината, помидорки черри и беби моцареллу.

Элементарный завтрак в лаваше с сезонными овощами: как приготовить сытное блюдо

5. Посыпать любимыми специями.

Элементарный завтрак в лаваше с сезонными овощами: как приготовить сытное блюдо

6. Поставить в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 20 минут.

Элементарный завтрак в лаваше с сезонными овощами: как приготовить сытное блюдо

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