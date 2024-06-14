Элементарный завтрак в лаваше с сезонными овощами: как приготовить сытное блюдо
Если времени для приготовления завтрака у вас очень мало – используйте лаваш. Его можно совместить с совершенно разными компонентами. К примеру, добавить сезонные овощи и зелень.
Идея приготовления быстрого завтрака в лаваше опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником kathycoooks в Instgaram. Вам хватит всего 20 минут.
Ингредиенты:
- лаваш – 1 шт.
- яйца – 4 шт.
- чери – по вкусу
- спаржа – по вкусу
- беби моцарелла – по вкусу
- специи – любые любимые
- свежий шпинат – 20 г
Способ приготовления:
1. На тортилью выложить яйца.
2. Хорошо посолить и поперчить.
3. Сверху добавить очищенную спаржу.
4. Положить листья шпината, помидорки черри и беби моцареллу.
5. Посыпать любимыми специями.
6. Поставить в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 20 минут.
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