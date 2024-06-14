Если времени для приготовления завтрака у вас очень мало – используйте лаваш. Его можно совместить с совершенно разными компонентами. К примеру, добавить сезонные овощи и зелень.

Идея приготовления быстрого завтрака в лаваше опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником kathycoooks в Instgaram. Вам хватит всего 20 минут.

Ингредиенты:

лаваш – 1 шт.

яйца – 4 шт.

чери – по вкусу

спаржа – по вкусу

беби моцарелла – по вкусу

специи – любые любимые

свежий шпинат – 20 г

Способ приготовления:

1. На тортилью выложить яйца.

2. Хорошо посолить и поперчить.

3. Сверху добавить очищенную спаржу.

4. Положить листья шпината, помидорки черри и беби моцареллу.

5. Посыпать любимыми специями.

6. Поставить в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 20 минут.

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