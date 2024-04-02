Элементарный желейный десерт без выпечки: подается в креманке
Десерты без выпечки – это отличная альтернатива разнообразной выпечке. Готовятся они очень быстро и не требуют особого внимания. Нужно просто соединить необходимые компоненты и поместить все в холодильник для застывания.
Идет приготовление желейного десерта из двух слоев без выпечки опубликованная на странице фудблогера Юлии с ником yulia_smachno_tyt в Instagram. Масса получается очень нежной.
Ингредиенты для белого слоя:
- сметана – 350 г
- сгущенка (не вареная) – 200 г
- молоко – 200 мл.
- желатин – 20 г
- вода – 50 мл.
Способ приготовления:
1. Желатин залить водой и оставить на 10 минут.
2. Соединить сметану, сгущенку и обычное молоко.
3. Растопленный желатин (главное чтобы он был такой же температуры как и вся масса) влить в массу тщательно перемешать.
4. Разлить по емкостям и оставить в холодильнике на час.
Ингредиенты для шоколадного слоя:
- сметана – 350 г
- сахарная пудра – 3 ст.л.
- ванильный сахар – 10 г
- молоко – 200 мл.
- черный шоколад – 80 г
- какао – 1 ст.л;
- желатин – 20 г
- вода – 50 мл.
Способ приготовления шоколадного слоя:
1. Желатин залить водой и оставить набухать.
2. Сметану смешать с сахарной пудрой и ванильным сахаром.
3. В кастрюлю влить молоко, добавить туда шоколад и какао, растопить на небольшом огне.
4. Охладить и влить к сметане.
5. Растопленный охлажденный желатин добавить в эту смесь, размешать и вылить на верх белого слоя.
6. Оставить в холодильнике минимум на 2 часа (лучше на ночь).
7. Украсить можете по желанию кокосовой стружкой или тертым шоколадом.
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