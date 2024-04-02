Десерты без выпечки – это отличная альтернатива разнообразной выпечке. Готовятся они очень быстро и не требуют особого внимания. Нужно просто соединить необходимые компоненты и поместить все в холодильник для застывания.

Идет приготовление желейного десерта из двух слоев без выпечки опубликованная на странице фудблогера Юлии с ником yulia_smachno_tyt в Instagram. Масса получается очень нежной.

Ингредиенты для белого слоя:

сметана – 350 г

сгущенка (не вареная) – 200 г

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молоко – 200 мл.

желатин – 20 г

вода – 50 мл.

Способ приготовления:

1. Желатин залить водой и оставить на 10 минут.

2. Соединить сметану, сгущенку и обычное молоко.

3. Растопленный желатин (главное чтобы он был такой же температуры как и вся масса) влить в массу тщательно перемешать.

4. Разлить по емкостям и оставить в холодильнике на час.

Ингредиенты для шоколадного слоя:

сметана – 350 г

сахарная пудра – 3 ст.л.

ванильный сахар – 10 г

молоко – 200 мл.

черный шоколад – 80 г

какао – 1 ст.л;

желатин – 20 г

вода – 50 мл.

Способ приготовления шоколадного слоя:

1. Желатин залить водой и оставить набухать.

2. Сметану смешать с сахарной пудрой и ванильным сахаром.

3. В кастрюлю влить молоко, добавить туда шоколад и какао, растопить на небольшом огне.

4. Охладить и влить к сметане.

5. Растопленный охлажденный желатин добавить в эту смесь, размешать и вылить на верх белого слоя.

6. Оставить в холодильнике минимум на 2 часа (лучше на ночь).

7. Украсить можете по желанию кокосовой стружкой или тертым шоколадом.

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