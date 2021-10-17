Елизавете ІІ запретили пить ее самый любимый алкогольный напиток: причина и название коктейля

О кулинарных предпочтениях Елизаветы ІІ не раз рассказывал ее бывший личный повар, заявляя, что королева употребляет только сезонные фрукты и овощи, не ест картофель, но обожает сладости, клубнику и разные спиртные напитки, например, во время ланч она всегда пила коктейль джин с дюбонне, а перед ужином – джин с Мартини.

С недавних пор врачи посоветовали королеве отказаться от спиртных напитков, Елизавета ІІ в свою очередь очень серьезно отнеслась к совету и полностью отказалось от даже самых любимых напитков, передает Daily Telegraph.

Как сообщали ранее СМИ, обычно для королевы готовил ее любимые напитки – розовое вино, коктейли ее муж – герцог Эдинбургский, он сам же просто обожал пиво. Стоит отметить, что единственный напиток, по информации СМИ, который не любит Елизавета ІІ – шампанское.

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Также СМИ сообщают, что якобы именно после смерти Филиппа коктейли перестали приносить Елизавете ІІ удовольствие, а напротив – навеивали тоску.

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