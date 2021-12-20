Что приготовить из картофеля на Новый год вместо пюре: закуска за считанные минуты
Чем элементарнее блюдо – тем оно гениальнее. И такая елка из картофеля – именно эта история. Для приготовления требуется всего несколько ингредиентов и несколько минут вашего времени. В результате вы получите простую, хрустящую и пряную закуску, которая сразу после подачи исчезнет со стола.
Идея опубликована на странице foodmadesimple в TikTok.
Способ приготовления:
1. Хорошо промыть 4 (или больше)картофелины.
2. Каждую разрезать на круги.
3. Из них сделать квадраты так, чтобы они размещались от большего – к меньшему.
4. В такой последовательности наколоть на шпажки, посолить.
5. Поставить заготовки в разогретую духовку на несколько минут.
6. В отдельной посуде смешать панировочные сухари, специи, травы.
7. Достать елки, присыпать готовой смесью.
А если вы очень любите картофель, но пюре и драники вам уже надоели, стоит приготовить картофельные гнезда. Они очень сытные и простые в приготовлении. Идея опубликована на странице v_sosednem_sele в Instagram.
Ингредиенты:
Для картофельного основания:
картофель – 1 кг
яйца – 2 шт.
мука – 4 ст. л.
зелень
Для начинки:
фарш куриный – 450 г
лук – .
чеснок – 3-4 зубчика
майонез – 1 ст.л.
сыр – 250 г
специи
Способ приготовления:
1. Картофель сварить в подсоленной воде.
2. Жидкость слить, картофель размять, добавить яйца, муку, зелень. Всё хорошо перемешать.
3. Фарш обжарить с луком, чесноком и специями.
4. В конце добавить майонез, все перемешать.
5. Когда картофель остынет, свернуть с нее небольшие шарики.
6. Сформировать гнезда и уложить их на противень, застеленный пергаментом.
7. На картофель положить фарш, сверху посыпать творогом.
8. Готовить при температуре 180 градусов примерно 15-20 минут.
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