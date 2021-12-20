Что приготовить из картофеля на Новый год вместо пюре: закуска за считанные минуты

Чем элементарнее блюдо – тем оно гениальнее. И такая елка из картофеля – именно эта история. Для приготовления требуется всего несколько ингредиентов и несколько минут вашего времени. В результате вы получите простую, хрустящую и пряную закуску, которая сразу после подачи исчезнет со стола.

Идея опубликована на странице foodmadesimple в TikTok.

Способ приготовления:

1. Хорошо промыть 4 (или больше)картофелины.

2. Каждую разрезать на круги.

3. Из них сделать квадраты так, чтобы они размещались от большего – к меньшему.

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4. В такой последовательности наколоть на шпажки, посолить.

5. Поставить заготовки в разогретую духовку на несколько минут.

6. В отдельной посуде смешать панировочные сухари, специи, травы.

7. Достать елки, присыпать готовой смесью.

А если вы очень любите картофель, но пюре и драники вам уже надоели, стоит приготовить картофельные гнезда. Они очень сытные и простые в приготовлении. Идея опубликована на странице v_sosednem_sele в Instagram.

Ингредиенты:

Для картофельного основания:

картофель – 1 кг

яйца – 2 шт.

мука – 4 ст. л.

зелень

Для начинки:

фарш куриный – 450 г

лук – .

чеснок – 3-4 зубчика

майонез – 1 ст.л.

сыр – 250 г

специи

Способ приготовления:

1. Картофель сварить в подсоленной воде.

2. Жидкость слить, картофель размять, добавить яйца, муку, зелень. Всё хорошо перемешать.

3. Фарш обжарить с луком, чесноком и специями.

4. В конце добавить майонез, все перемешать.

5. Когда картофель остынет, свернуть с нее небольшие шарики.

6. Сформировать гнезда и уложить их на противень, застеленный пергаментом.

7. На картофель положить фарш, сверху посыпать творогом.

8. Готовить при температуре 180 градусов примерно 15-20 минут.

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