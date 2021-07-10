Энергетический лед эксперт назвала продуктом 18+

Энергетик в виде мороженого, так называемый энергетический лед, следует употреблять с особой осторожностью. Детям он противопоказан.

Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказала эксперт по качеству пищевых продуктов Елена Сидоренко. "Энергетический лед я бы назвала продуктом специального назначения. Реализовываться он должен с четким обозначением 18+, хотя взрослых мне тоже жаль, если они будут злоупотреблять таким продуктом", – подчеркнула она.

По ее словам, кофеин, который содержится в таком мороженом – это не тот кофеин, который содержится в кофе или чае – "там разные формы кофеина". Кроме того, в энергетический лед добавляют красители и ароматизаторы.

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"На детей энергетический лед может оказывать очень серьезное влияние. Это уже доказано. Ко мне обратились родители, которые имели такую возможность. Все-таки почти все дети имеют много карманных средств, и они могут покупать это мороженое в небольших магазинчиках. Если оно реализуется рядом с обычным мороженым, то ребенок просто выбирает какой-то продукт, знакомый или незнакомый", – рассказала эксперт.

"Комментарии мне показали, что в большей степени родители не знакомы с этим продуктом, а дети как раз очень хорошо знакомы", – отметила она. Сидоренко отметила, что отметку "18+" на таком продукте должно быть хорошо видно.

"Пожалуйста, производите все, что в рамках законодательства. Энергетические напитки у нас в рамках законодательства. Во многих странах они реализуются в аптеках или ограниченно. У нас они в широком доступе", – подытожила эксперт.

Напомним, ранее OBOZREVATEL озвучил рецепт домашнего мороженого из молока. Его основные ингредиенты – молоко, сахар, сливочное масло.