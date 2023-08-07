Мотти – традиционный японский десерт является чем-то средним между мороженым и пирожным, так как его основа – вязкое и плотное рисовое тесто, внутри которого нежный взбитый крем с разными наполнителями. Этот десерт принято хранить замороженным, но перед подачей необходимо дать нагреться до комнатной температуры, так он будет очень вкусным.

Кулинар Екатерина поделилась в Instagram рецептом вкусных конфет "Мотти" из кукурузного крахмала, с кремом из ананасового пюре.

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Ингредиенты:

Мотти тесто:

Мука из клейкого риса – 120 г

Сахарная пудра – 80 г

Кукурузный крахмал – 5 г

Растительное масло – 3 г

Краситель натуральный – 1 г

Вода холодная – 180 г

Крем(15 шт):

Крем-сыр – 200 г

Тримолин (или мед) – 20 г

Сахарная пудра – 45 г

Ванильная паста – 4 г

Сливки 33% – 90 г

Способ приготовления:

1. Основа: смешайте сухие ингредиенты, добавьте воду, готовьте на огне, пока масса не станет густой. После руками на рабочей поверхности вымесите готовую смесь, если хотите, чтобы десерт был цветным, добавьте краситель, еще раз хорошо вымешайте. Порежьте "тесто" на куски, придайте им форму шарика, можно отправить в холодильник.

2. Для крема: взбейте миксером сыр с сахарной пудрой в однородную пышную массу, добавьте сливки, ванильную пасту и мед, еще раз взбейте. Выложите в формы, поставьте в морозилку.

3. Присыпьте стол крахмалом и выложите на него немного теста, раскатайте в тонкий пласт и вырежьте кружки диаметром 10-12 см. Выложите готовую начинку, соберите и соедините края так, чтобы получилось круглое пирожное. Удалите излишки теста ножницами или ножом, уложите мотти на блюдо швом вниз и смахните с них крахмал. Уберите пирожные в холодильник на 20-30 минут.

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