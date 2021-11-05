Что можно приготовить, если дома только лук: топ блюд для ленивых
Обычно лук добавляют в борщи, салаты или используют для зажарок. Но что делать, если дома остался только этот овощ. Оказывается, и из этой ситуации есть выход.
Редакция FoodOboz расскажет, что приготовить из лука, опираясь на рецепты поваров.
Луковые чипсы по рецепту Сергея Поканевича, которым он поделился на своей странице в Instagram
Ингредиенты:
Лук – 1 шт
Сахар – 1 ч. л.
Соль – щепотка
Крахмал – 2 ст. л.
Способ приготовления:
Лук порезать полукругами или кругами.
Добавить соль и сахар. Хорошо перемешать и оставить, чтобы стекла лишняя вода.
Добавить крахмал и перемешать.
Жарить в кастрюле и в большом количестве масла примерно 5-8 минут.
Луковый джем с беконом по рецепту Антона Димитрова, которым он поделился на своей странице в Instagram
Ингредиенты:
Лук
Бекон
Коньяк
Сахар
Способ приготовления.
Лук нарезать соломкой и обжарить до золотистого цвета.
Посыпать сахаром.
Порезать кубиками бекон и обжарить несколько минут вместе с луком.
Добавить коньяк и жарить до тех пор пока алкоголь не испарится.
Подавать вместе с тостами или скремблом.
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