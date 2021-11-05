Что можно приготовить, если дома только лук: топ блюд для ленивых

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
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Что можно приготовить, если дома только лук: топ блюд для ленивых

Обычно лук добавляют в борщи, салаты или используют для зажарок. Но что делать, если дома остался только этот овощ. Оказывается, и из этой ситуации есть выход.

Редакция FoodOboz расскажет, что приготовить из лука, опираясь на рецепты поваров.

Луковые чипсы по рецепту Сергея Поканевича, которым он поделился на своей странице в Instagram

Ингредиенты:

  • Лук – 1 шт

  • Сахар – 1 ч. л.

  • Соль – щепотка

  • Крахмал – 2 ст. л.

Луковые чипсы отлично подходят в качестве закуски
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Способ приготовления:

  • Лук порезать полукругами или кругами.

  • Добавить соль и сахар. Хорошо перемешать и оставить, чтобы стекла лишняя вода.

  • Добавить крахмал и перемешать.

  • Жарить в кастрюле и в большом количестве масла примерно 5-8 минут.

Луковый джем с беконом по рецепту Антона Димитрова, которым он поделился на своей странице в Instagram

Ингредиенты:

  • Лук

  • Бекон

  • Коньяк

  • Сахар

Луковый джем удачно сочетается с тостами

Способ приготовления.

  1. Лук нарезать соломкой и обжарить до золотистого цвета.

  2. Посыпать сахаром.

  3. Порезать кубиками бекон и обжарить несколько минут вместе с луком.

  4. Добавить коньяк и жарить до тех пор пока алкоголь не испарится.

Подавать вместе с тостами или скремблом.

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