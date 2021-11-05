Что можно приготовить, если дома только лук: топ блюд для ленивых

Обычно лук добавляют в борщи, салаты или используют для зажарок. Но что делать, если дома остался только этот овощ. Оказывается, и из этой ситуации есть выход.

Редакция FoodOboz расскажет, что приготовить из лука, опираясь на рецепты поваров.

Луковые чипсы по рецепту Сергея Поканевича, которым он поделился на своей странице в Instagram

Ингредиенты:

Лук – 1 шт

Сахар – 1 ч. л.

Соль – щепотка

Крахмал – 2 ст. л.

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Способ приготовления:

Лук порезать полукругами или кругами.

Добавить соль и сахар. Хорошо перемешать и оставить, чтобы стекла лишняя вода.

Добавить крахмал и перемешать.

Жарить в кастрюле и в большом количестве масла примерно 5-8 минут.

Луковый джем с беконом по рецепту Антона Димитрова, которым он поделился на своей странице в Instagram

Ингредиенты:

Лук

Бекон

Коньяк

Сахар

Способ приготовления.

Лук нарезать соломкой и обжарить до золотистого цвета. Посыпать сахаром. Порезать кубиками бекон и обжарить несколько минут вместе с луком. Добавить коньяк и жарить до тех пор пока алкоголь не испарится.

Подавать вместе с тостами или скремблом.

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