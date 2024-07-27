Молодой картофель – очень вкусный и легкий в приготовлении овощ. Но, если он уже немного надоел в вареном или тушеном виде, советуем обратить внимание на этот рецепт.

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Фудблогерс ником nata cooking в Instagram предложила отличную альтернативу. Она показала, как приготовить мини-пиццы по очень простому рецепту, которые идеально подойдут к завтраку или перекусу.

Ингредиенты

Молодой картофель

Сосиски

Сыр

Кетчуп или томатный соус

Масло

Соль

Перец

Паприка

Итальянские травы

Способ приготовления

1.Молодой картофель отвариваем в подсоленной воде до готовности.

2.Застилаем противень пергаментом и выкладываем на него картофель.

3. Накрываем второй половиной пергамента и раздавливаем, образуя лепешки для будущей пиццы.

4. Смазываем маслом со специями и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов на 15 минут.

5. Нарезаем сосиски, а творог натираем на терке.

6. Поджаренный картофель смазываем кетчупом, выкладываем сверху сосиски и присыпаем сыром.

7. Снова отправляем в духовку на 10-20 минут.

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