Если надоел молодой вареный картофель: приготовьте вкусные мини-пиццы по легкому рецепту
Молодой картофель – очень вкусный и легкий в приготовлении овощ. Но, если он уже немного надоел в вареном или тушеном виде, советуем обратить внимание на этот рецепт.
Фудблогерс ником nata cooking в Instagram предложила отличную альтернативу. Она показала, как приготовить мини-пиццы по очень простому рецепту, которые идеально подойдут к завтраку или перекусу.
Ингредиенты
- Молодой картофель
- Сосиски
- Сыр
- Кетчуп или томатный соус
- Масло
- Соль
- Перец
- Паприка
- Итальянские травы
Способ приготовления
1.Молодой картофель отвариваем в подсоленной воде до готовности.
2.Застилаем противень пергаментом и выкладываем на него картофель.
3. Накрываем второй половиной пергамента и раздавливаем, образуя лепешки для будущей пиццы.
4. Смазываем маслом со специями и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов на 15 минут.
5. Нарезаем сосиски, а творог натираем на терке.
6. Поджаренный картофель смазываем кетчупом, выкладываем сверху сосиски и присыпаем сыром.
7. Снова отправляем в духовку на 10-20 минут.
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