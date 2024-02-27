Если обычные макароны надоели: как приготовить дома пасту-суп

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
96
Если обычные макароны надоели: как приготовить дома пасту-суп

Сегодня предлагаем вам приготовить пасту-суп. Это очень питательное и вкусное блюдо, которое обожают даже дети.

А еще его очень легко готовить. Именно так говорит фудблогер с ником recepti_dariko. В своем Instagram она опубликовала рецепт этого блюда, добавив, что это отличная альтернатива надоевшим макаронам.

Если обычные макароны надоели: как приготовить дома пасту-суп

Ингредиенты

  • Куриное филе – 2 шт
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  • Сладкий красный перец – 1 шт.
  • Томаты в собственном соке – 400 гр
  • Мелкие макароны – ½ ст.
  • Чеснок – 2 зуб
  • Сухой чеснок – ½ ч.л.
  • Паприка – ½ ч.л.
  • Соль
  • Перец
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Сливки 15-20% – 250 мл
  • Тертый пармезан – для подачи
  • Зелень – для подачи

Способ приготовления

1.В кастрюле разогреваем масло и обжариваем в нем куриное филе в течение 5 минут помешивая.

Если обычные макароны надоели: как приготовить дома пасту-суп

2. Вынимаем филе, а на его место кладем порезанный перец, томаты и чеснок. Обжариваем в течение 5 минут помешивая.

Если обычные макароны надоели: как приготовить дома пасту-суп

3. Филе возвращаем в кастрюлю, добавляем воду и макароны. Варим в течение 5-7 минут в зависимости от размера макарон.

4. Вливаем теплые сливки и провариваем еще 1-2 минуты. Выключаем суп и даем настояться в течение 5 минут.

Если обычные макароны надоели: как приготовить дома пасту-суп

5. Подаем суп, присыпав тертым пармезаном и зеленью.

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