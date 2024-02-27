Сегодня предлагаем вам приготовить пасту-суп. Это очень питательное и вкусное блюдо, которое обожают даже дети.

А еще его очень легко готовить. Именно так говорит фудблогер с ником recepti_dariko. В своем Instagram она опубликовала рецепт этого блюда, добавив, что это отличная альтернатива надоевшим макаронам.

Ингредиенты

Куриное филе – 2 шт

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Сладкий красный перец – 1 шт.

Томаты в собственном соке – 400 гр

Мелкие макароны – ½ ст.

Чеснок – 2 зуб

Сухой чеснок – ½ ч.л.

Паприка – ½ ч.л.

Соль

Перец

Масло растительное – 2 ст.л.

Сливки 15-20% – 250 мл

Тертый пармезан – для подачи

Зелень – для подачи

Способ приготовления

1.В кастрюле разогреваем масло и обжариваем в нем куриное филе в течение 5 минут помешивая.

2. Вынимаем филе, а на его место кладем порезанный перец, томаты и чеснок. Обжариваем в течение 5 минут помешивая.

3. Филе возвращаем в кастрюлю, добавляем воду и макароны. Варим в течение 5-7 минут в зависимости от размера макарон.

4. Вливаем теплые сливки и провариваем еще 1-2 минуты. Выключаем суп и даем настояться в течение 5 минут.

5. Подаем суп, присыпав тертым пармезаном и зеленью.

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