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Есть можно через 2 дня: вкусные малосольные помидоры с минеральной водой
Малосольные помидоры любят практически все. Готовить их лучше всего с укропом, чесноком, специями и минеральной водой, благодаря ей помидоры можно будет есть через 2 дня.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных малосольных помидоров с укропом, чесноком и минеральной водой.
Ингредиенты:
- помидоры небольшие – 1 кг
- укроп
- чеснок – 2 головки
- газированная вода – 2 л.
- соль – 6 ст.л.
- сахар – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Помидоры помойте и проколите глубоко вилкой.
2. На дно банки выложите укроп, чеснок и часть помидоров. И так повторите, пока не заполните банку.
3. Всыпьте соль и сахар на 1 л воды 3 ст.л соли. Залейте газировкой.
4. Закройте посуду крышкой и поставьте в холодильник или оставьте в комнате на 2 дня.
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