Есть можно через 2 дня: вкусные малосольные помидоры с минеральной водой

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Есть можно через 2 дня: вкусные малосольные помидоры с минеральной водой

Малосольные помидоры любят практически все. Готовить их лучше всего с укропом, чесноком, специями и минеральной водой, благодаря ей помидоры можно будет есть через 2 дня. 

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Вкусные малосольные помидоры

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных малосольных помидоров с укропом, чесноком и минеральной водой. 

Ингредиенты: 

  • помидоры небольшие – 1 кг
  • укроп
  • чеснок – 2 головки
  • газированная вода – 2 л.
  • соль – 6 ст.л.
  • сахар – 2 ст. л.

Способ приготовления: 

1. Помидоры помойте и проколите глубоко вилкой.

Помидоры для приготовления

2. На дно банки выложите укроп, чеснок и часть помидоров. И так повторите, пока не заполните банку.

Специи для помидоров

3. Всыпьте соль и сахар на 1 л воды 3 ст.л соли. Залейте газировкой.

Минеральная вода

4. Закройте посуду крышкой и поставьте в холодильник или оставьте в комнате на 2 дня.

Готовые помидоры

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