Малосольные помидоры любят практически все. Готовить их лучше всего с укропом, чесноком, специями и минеральной водой, благодаря ей помидоры можно будет есть через 2 дня.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных малосольных помидоров с укропом, чесноком и минеральной водой.

Ингредиенты:

помидоры небольшие – 1 кг

укроп

чеснок – 2 головки

газированная вода – 2 л.

соль – 6 ст.л.

сахар – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Помидоры помойте и проколите глубоко вилкой.

2. На дно банки выложите укроп, чеснок и часть помидоров. И так повторите, пока не заполните банку.

3. Всыпьте соль и сахар на 1 л воды 3 ст.л соли. Залейте газировкой.

4. Закройте посуду крышкой и поставьте в холодильник или оставьте в комнате на 2 дня.

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