Фигуристка Назарова – о секрете стройности: есть один продукт, который я ем всегда. Эксклюзив

Украинская фигуристка Александра Назарова, которая 4 февраля несла флаг Украины на церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине вместе с фристайлистом Александром Абраменко, рассказала эксклюзивно для FoodOboz, что обязательно ест на завтрак, придерживается ли диет, а также о своем кулинарном хобби.

Как начинается ваше утро?

– Мое утро каждый день начиняется со стакана обычной воды, а спустя 10-15 минут я всегда пью черный кофе без сахара и без молока.

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За день я выпиваю более 2 литров воды – это без чая и других напитков.

Если я завтракаю, то это всегда натуральный йогурт без добавок, который я делаю самостоятельно. Покупаю молоко, закваску и готовлю, могу еще добавить экстракт ванили для запаха.

Сколько раз в день вы питаетесь и какой продукт самый любимый?

– Я ем два раза в день, и это скорее перекусы, чем полноценные приемы пищи. Стараюсь есть фрукты, а также орехи. Очень люблю малину и арбузы.

Если я в дома, в Украине, это – творог, я очень люблю его, а также сыры. Из напитков – это кофе и пепси без сахара, не могу от него отказаться.

Устраиваете себе детокс?

– Нет, я просто правильно питаюсь, ем здоровую пищу – овощи, ягоды, рыбу, крупы, молочные продукты. С недавнего времени я практически не ем мясо.

Мой ужин всегда за 3-4 часа до сна и в основном это – рыба, овощи. У меня никогда не бывает ночных перекусов, я даже не пью воду, если и очень хочется.

Едите вредную еду иногда?

– Если это соревновательный сезон – нет, а если это межсезонье или после соревнований, тогда я могу себе позволить съесть что-то "запретное", например, суши.

Я не люблю фастфуд, но очень люблю сладкое, но ем сладости несколько раз в год.

Вы увлекаетесь кулинарией, как часто и что именно готовите?

Если я в Украине, дома в Харькове, я часто готовлю разную еду для своих близких и родных. Это не обязательно сладости, а простая еда – любая, которую просят.

Я очень часто готовлю и ем борщ, к нему еще сало и чеснок. Правда готовлю без зажарки, постный, на овощном бульоне без мяса.

Десерты для меня – это отдельное хобби

Это как отдельный вид разгрузки, хоть и физически это достаточно тяжело, но я полностью отдыхаю морально. Я люблю сам процесс приготовления, когда нужно все взвешивать на ювелирных весах, когда из сыпучей смеси получается настоящий шедевр, это очень сильно вдохновляет и мотивирует. Впервые я их попробовала в Париже и с тех пор у меня была мечта – я хотела научиться их делать.

Однажды я увидела в Instagram у одного кондитера очень красивые макаруны и мне захотелось их увидеть вживую и попробовать, я заказала себе их, попробовала и поняла, что они еще лучше, чем оригинал. После этого я прошла онлайн-курс и научилась делать такие же. Я обожаю их готовить, а особенно – угощать ими людей.

Какую кухню любите больше всего?

Я всегда во всех странах пробую традиционные блюда, люблю очень итальянскую еду, а также грузинскую, но ем редко, потому что это все достаточно калорийное.

Как меняется ваш рацион перед соревнованиями?

– Практически никак, я ем здоровую пищу, но перед тренировками и особенно – на соревнования, я всегда выхожу голодной, мне так легче.

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